Le documentaire Luc le millionnaire : « Ça va faire jaser! »

Après Vie$ de rêve, qui s'intéressait à la vie d'Isabelle Gauvin, la femme de Luc Poirier, nous retrouverons le prolifique entrepreneur sur Crave dans un nouveau documentaire, mené par Pierre-Yves McSween. Le spécialiste en éducation financière s'attardera au succès de l'homme d'affaires et les étapes qui l'ont mené à la richesse et la gloire.

Le résumé officiel se lit comme suit : Parti de rien, élevé dans un HLM par une mère prestataire de l’aide sociale, Luc Poirier a bâti, à partir de quelques sacs de bonbons, un empire évalué à près de 1 milliard de dollars. Une histoire de vie hors de l’ordinaire… Une ascension sociale fulgurante vue à travers les yeux de celui qui sait le mieux mettre des mots sur les histoires d’argent : Pierre-Yves McSween.

Si Vie$ de rêve n'avait certainement pas laissé les téléspectateurs indifférents, cette série documentaire en 3 épisodes de 60 minutes sera tout aussi controversée. « Ça va faire jaser! », indiquait d'emblée l'entrepreneur lorsque nous l'avons croisé au lancement de la programmation 2025 de Crave.

« Pierre-Yves pose les bonnes questions pour montrer comment j'ai commencé, comment j'ai évolué avec ça et qu'est-ce que l'avenir nous réserve », nous dit-il. « Ça va être intéressant pour ceux qui… Mon livre et mes trucs dans les médias ont fait que les gens me suivent parce qu'ils veulent apprendre. J'inspire beaucoup de gens, pas juste au niveau argent, mais au niveau que tout est possible. Le rêve américain, un peu. En amour également, j'ai trouvé la femme fatale. Donc, tout est possible dans toutes les sphères d'une vie. »

Sa douce Isabelle se tenait près de lui. « C'est un peu plus business aussi », indique-t-elle à propos de Luc le millionnaire. « C'est son histoire, mais comment il a fait pour en arriver là. Contrairement à Vie$ de rêve, qui est plus superficiel. [Pierre-Yves], il a vraiment de bonnes questions. Comment t'as fait, pourquoi t'as fait ça? C'est quand même un peu plus instructif. »

« Ça va motiver les gens, veux, veux pas », ajoute Luc.

Le couple, habitué aux critiques, s'attend à recevoir des reproches après la diffusion. « Les gens vont se dire : "Ah, ça a pas d'allure, un autre truc sur l'argent, ils pourraient donner de l'argent aux pauvres, les gens n'ont pas de logements, etc." », indique M. Poirier.

« On en donne de l'argent », précise Isabelle. « Si on le dit, on se fait dire : " Tu le fais pour le dire" et si on ne le dit pas, on dirait qu'on n'en donne pas... »

« Peu importe ce qu'on fait, on va se faire juger », enchaîne Luc. « Quand je donne à une cause, il y a d'autres causes qui me disent : "T'aurais dû m'en donner à moi". C'est tout le temps comme ça. C'est la vie. »

Les trois épisodes de Luc le millionnaire arriveront sur Crave cet été.