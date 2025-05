Bande-annonce : Le dragon Luc Poirier au coeur d'une nouvelle série documentaire choc

C'est à compter du 12 juin prochain que les téléspectateurs pourront découvrir une nouvelle série documentaire, Luc le milliardaire?, mettant en vedette le dragon Luc Poirier.

Dans celle-ci, pendant trois épisodes de 60 minutes, Luc Poirier ouvrira les portes de son univers, sans filtre ni concession.

Plus précisément, dans cette proposition, Pierre-Yves McSween entreprend une quête pour comprendre comment l'homme d'affaires, Luc Poirier, a pu se rendre là où il est maintenant. Au cours des trois épisodes de 60 minutes, le chroniqueur économique dressera un portrait de l'entrepreneur de son enfance dans les HLM jusqu'à sa vie actuelle, entouré de ses Ferrari.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Pierre-Yves ne fait pas que raconter l'histoire de Luc, il questionne et mène une fine analyse afin de mieux comprendre comment un homme de la même génération que lui - et qui a grandi à quelques dizaines de kilomètres de chez lui, a pu atteindre un tel niveau de réussite et de richesse. En plus de Luc, Pierre-Yves va à la rencontre de tous les gens qui ont été aux premières loges de son parcours entrepreneurial. Ainsi que des membres de sa famille, des employés et des amis participent également à la série.

Pierre-Yves McSween retrace ce parcours hors norme, tout en tentant de comprendre comment Luc a réussi à déjouer toutes les probabilités statistiques en réussissant à amasser sa fortune.

La série est produite par Sphère Média en collaboration avec Bell Média. Jean-Philippe Pariseau en assure la réalisation.

La série Luc le milliardaire? sera mise en ligne le 12 juin sur la plateforme Crave.