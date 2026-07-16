Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de la nouvelle émission d'Olivier Primeau

C'est enfin ce jeudi que les téléspectateurs découvraient la nouvelle émission de l'analyste financier et animateur Pierre-Yves McSween, centrée cette fois sur l'homme d'affaires Olivier Primeau.

Cette saga documentaire, amorcée l'an dernier auprès de Luc Poirier, vise à offrir aux téléspectateurs un accès inédit et unique à la vie de personnalités fortunées. Le but? Dans Olivier Primeau, pas encore milliardaire, on s'intéresse ainsi à l'homme derrière le succès, l'entreprise et la richesse. On y découvre un entrepreneur sensible, près de sa famille et qui se révèle touchant sous plusieurs aspects. La minisérie nous permet du même coup d'apprendre à connaître Olivier sous un nouveau jour. Comment a-t-il bâti sa popularité et son influence?

En somme, il semble que la proposition de Crave, dont les trois épisodes sont présentés sur la plateforme depuis jeudi, a beaucoup plu aux téléspectateurs. En effet, ceux-ci se sont exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux, pour donner leur avis. À vue d'oeil, il semble que la grogne suscitée envers Luc Poirier, lors de la sortie de son documentaire l'an dernier, ne se répètera pas auprès du propriétaire du BeachClub.

« Déjà écouté les 3 émissions. Très belle série belle complicité entre vous. Un autre monde mais tant que tout le monde est heureux. »

« Très bonne série. Merci de nous faire rentrer dans ton monde et intimité. »

« J'viens de terminer le visionnement. Vraiment bon! Je dirais, un gros 9.6 sur 10. Bravo Canette. Ta série montre que même avec un début plus que modeste, on peut gravir les échelons. Il suffit de bien s'entourer et de voir grand. Il faut être fier de nos Québecois qui réussissent en affaires! »

« C'est fascinant avec l'influence comment on peut faire des pas de géants. »

Au fil des trois épisodes de la série, on aborde d'abord l'enfance et les jeunes débuts d'Olivier, avant de découvrir son quotidien d'influenceur-entrepreneur à succès. Le dernier épisode, quant à lui, se consacre à sa vision du futur, teintée d'ambition pour de nouveaux projets. Le format, court et concis, nous permet de suivre le contenu avec aisance, sans perdre l'intérêt.

Maintenant, après Luc Poirier et Olivier Primeau, vers quel richissime québécois se tournera Pierre-Yves McSween, advenant une troisième édition de son émission? Chose certaine, il serait très intéressant de découvrir le point de vue d'une femme sur la question de la richesse...

La série Olivier Primeau, pas encore milliardaire est disponible dès maintenant sur Crave.