Une première en 16 ans à En direct de l'univers

Ce samedi, c'est Pierre-Yves McSween qui voyait l'entièreté de sa musicalité célébrée à En direct de l'univers, devant un auditoire conquis d'avance.

Grand amateur de musique, sa vive passion s'est entre autres manifestée en début d'épisode, alors que France Beaudoin a annoncé que la présence de Pierre-Yves avait causé un précédent à l'émission, une première en 16 ans. En effet, ce dernier a rédigé dans le questionnaire remis à chaque invité une « playlist de démission », qui contenait des titres plus qu'à propos pour ce genre de situation, comme « Chacun sa route », « Life Is a Highway » et « Solsbury Hill », de Peter Gabriel. Il s'est ensuite expliqué :

« Quand tu termines ou tu te fais quitter, c'est bon d'avoir une trame sonore de démission! »

De tels titres l'ont peut-être accompagné lorsqu'il a perdu son poste à la radio, l'an dernier? Chose certaine, cette liste d'écoute inédite à En direct de l'univers s'est transposée de sublime façon dans le numéro d'ouverture avec Marie Denise Pelletier. Celle-ci, sur le hit de 2006 « Life Is a Highway », s'est avérée particulièrement solide, tout comme l'humoriste Daniel Grenier avec une version carabinée de « Cocaïnomane » qui, aux dires de la tête d'affiche de la soirée, décrit habilement l'engrenage amenant à travailler davantage, pour finalement gagner plus d'argent à dépenser. Une réflexion songée d'un fiscaliste avisé!

En outre, si on connait surtout Pierre-Yves pour la pertinence de ses recommandations budgétaires et son point de vue sur les finances, plusieurs segments ayant parsemé l'épisode auront révélé une facette plus sensible et décontractée chez l'animateur, que nous voyons plus rarement à la télé. On vous invite à découvrir les temps forts de la soirée ici.

Rappelons que récemment, une autre situation inédite s'est produite à l'émission, à notre grande surprise. Tous les détails dans cet article.

En direct de l'univers est présenté le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.