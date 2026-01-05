Pierre-Yves McSween réagit à son tour à sa caricature au Bye Bye

Le comptable le plus connu du Québec, Pierre-Yves McSween, a été imité au Bye Bye cette année dans une parodie de son documentaire Luc le milliardaire, rebaptisé Luc, le plein de cash.

Le principal intéressé n'avait pas commenté sa caricature sur ses réseaux sociaux, mais il l'a fait lors de son passage à l'émission Tout un matin de Patrick Masbourian lundi.

« Une petite anecdote : à mon party de Jour de l'An, il y avait la costumière du Bye Bye qui ne m'avait jamais rien dit de l'année. Elle a maintenu le secret. Et au milieu de l'été, elle me dit : "Est-ce que je pourrais regarder tes lunettes?" J'aimerais ça prendre une photo et en avoir des semblables. Là, j'ai compris son intérêt pour mon look tout d'un coup. »

Quant à son appréciation du sketch, il dit ceci :

Je dois avouer que de 1987 à 1992, j'enregistrais les Bye Bye, je les apprenais par cœur. Donc, c'est comme une espèce de consécration jeunesse.

Mentionnons que c'est Pierre-Yves Roy-Desmarais qui a eu la chance de l'imiter dans la revue de fin d'année.

