Luc Poirier commente enfin sa parodie au Bye Bye 2025

Quelques jours après la diffusion de l’émission.

Image de l'article Luc Poirier commente enfin sa parodie au «Bye Bye 2025 »
Zachary Barde
Par Zachary Barde

C'est ce mercredi soir qu'était diffusé le Bye Bye 2025, la traditionnelle revue de fin d'année d'ICI Télé, qui réunit à tout coup des millions de téléspectateurs devant leur écran, curieux de découvrir les parodies des personnalités ayant marqué les derniers mois écoulés.

En ce sens, l'une des plus mordantes, et qui aura le plus fait réagir sur les réseaux sociaux, est sans contredit l'imitation salée de Luc Poirier par Stéphane Rousseau et de sa conjointe Isabelle Gauvin, par la toujours juste Anne Dorval.

Dans le sketch « Luc le plein de ca$h », directement inspiré de la téléréalité Luc le milliardaire, qui a fait grand bruit cette année, lors de sa diffusion, on voit le couple se baigner dans la luxure et le rêve, même s'ils affirment ne pas avoir besoin de toute cette fortune. On y voit notamment un Luc parodié s'asseoir sur une toilette en or et se moquer (gentiment) de Louis Morissette, rappelant le différent entre les deux personnalités.

Alors qu'il s'était abstenu de commenter l'imitation - très réussie - voilà que Luc Poirier a finalement réagir sur Facebook ce vendredi soir. Dans une publication regroupant certains articles concernant le Bye Bye 2025, il écrit :

« Je ne pensais jamais faire le BYE BYE un jour!!! Encore moins d'être dans les 5 numéros les plus aimés des gens. Vive 2025 !!! »

On apprécie la dérision de Luc, qui ne semble aucunement vexé ni blessé par sa parodie au plus récent Bye Bye. Un sentiment assez similaire à ce que sa femme Isabelle Gauvin a exprimé, en réaction à l'imitation d'Anne Dorval. Lisez sa réaction dans cet article.

Parmi les autres personnalités connues qui ont commenté leur imitation, mentionnons Georges Laraque. C'est à lire ici.

Le Bye Bye 2025 est disponible en rattrapage sur ICI TOU.TV dès maintenant.

Mentionné dans cet article

Bye Bye 2025
Bye Bye 2025
2025 - 2026
Photo de Luc Poirier
Luc Poirier

Informations complémentaires

