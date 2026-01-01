Georges Laraque réagit à sa parodie dans le Bye Bye 2025

Cette année, le joueur retraité de hockey Georges Laraque a été caricaturé au Bye Bye.

C'est le comédien maison Patrick Emmanuel Abellard qui l'a personnifié à l'écran - d'admirable façon d'ailleur!. Son collègue Stéphane Gonzalez a aussi eu droit à son pastiche, par Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Dans le sketch, Stéphane lance des mots (Jackie Chan, un gros chien, un Dodge Ram) à son ami et Georges répond systématiquement : « J'le couche big ».

Il n'a pas fallu beaucoup de temps au principal intéressé avant de réagir sur ses réseaux sociaux. Il a repartagé le sketch en story sur Instagram en inscrivant : « Hahahaha malade ». Heureusement, Georges Laraque a le sens de l'humour!

