Isabelle Gauvin réagit à son imitation au Bye Bye 2025

Luc Poirier, qui a eu droit à un sketch complet au Bye Bye 2025, n'a pas réagi à sa caricature par Stéphane Rousseau sur ses réseaux sociaux.

Par contre, sa femme, Isabelle Gauvin, qui a été dépeinte de façon peu flatteuse par Anne Dorval, a, elle, commenté son imitation à la fin de ses souhaits de bonne année.

« Sur une note plus humoristique, jamais au grand jamais je n’aurais pu imaginer me faire parodier un jour au Bye Bye… et encore moins par la grande Anne Dorval!!

Faut en rire 🤣✨ », a-t-elle écrit.

La comédienne qui imitait Isabelle portait une prothèse de poitrine « très exagérée » en silicone. Dans Les coulisses du Bye Bye, on peut la voir tenter d'apprivoiser cet élément de costume envahissant. Voyez une image au bas de l'article.

« Isabelle Gauvin, elle est charmante et elle fait sa charmante aussi », indiquait Anne Dorval. « Elle a plein de petits tics comme ça, où elle fait sa petite gênée. Elle rit, mais pas trop fort. »

