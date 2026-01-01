Accueil
Cindy d'OD Chypre commente son imitation au Bye Bye 2025

Katherine Levac la parodiait.

Bye Bye 2025
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'équipe du Bye Bye 2025 a utilisé OD Chypre pour aborder le sujet lourd de la guerre à Gaza.

Ainsi, plusieurs candidats d'Occupation Double ont eu droit à leur imitation et Cindy a été l'une des chanceuses.

« J'aurais jamais pensé être dans le BYE BYE un jour

Merci à tout le monde de m'avoir suivi dans cette aventure complètement incroyable », écrivait-elle en repartageant le sketch sur ses réseaux sociaux.

Voyez sa publication au bas de l'article.

C'est Katherine Levac qui la parodiait à l'écran.

« On dirait que je n'ai pas eu longtemps à chercher cette voix-là. Je ne sais pas ce que ça dit sur moi. Même chose pour le costume. "Ah, ils ont exagéré, c'est un peu vulgaire". Pas du tout. Marilyne a vraiment fait : "la fille est habillée de même, on va t'habiller de même". Elle module beaucoup [sa voix] Cindy, et c'est très franco-ontarien de sa part », a indiqué l'imitatrice.

L'humoriste ajoute : « Quand tu n'as pas écouté OD et tu fais juste écouter notre sketch, tu te dis : "ah, c'est exagéré", pis ça ne l'est pas. Des fois, il y a des petits moments de la vie comme ça qu'on n'a pas besoin d'exagérer au Bye Bye. Ils sont plus un genre de copier-coller simplement. »

Mentionnons que le restaurateur Arnaud, imité par Stéphane Rousseau, a aussi réagi en disant : « Esti que c'est bon ».

Au moins, les candidats d'OD ont de l'autodérision...

Rappelons que George Laraque a aussi commenté sa caricature sur ses réseaux sociaux. Les détails ici.

Mentionné dans cet article

Bye Bye 2025
Bye Bye 2025
2025 - 2026

Informations complémentaires

