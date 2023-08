Les 10 nouveautés à ne pas manquer à Télé-Québec en 2023-2024

Jeudi, Télé-Québec lançait en grand sa programmation 2023-2024. On peut dire que celle-ci s'avère extrêmement riche et diversifiée. Comme elle comprend une impressionnante quantité de nouveautés intéressantes, nous avons pensé vous présenter dix d'entre elles, qui nous apparaissent comme des incontournables. De documentaire à variétés en passant par magazine et jeunesse, voici donc notre sélection : 1 - Au-delà du sexe Dès le mardi 5 septembre à 21 h

Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge rencontrent des artistes qui acceptent de se confier à propos de leur sexualité. Avec eux, ils discutent de leurs expériences, parce que tout le monde a une sexualité. À ces entrevues de fond s'ajoutent des reportages, des entretiens avec des spécialistes et des chroniques sur le terrain : ITSS, orientation sexuelle, hygiène sexuelle, image corporelle, relations intimes, pornographie, orgasme, prostate... aucun sujet n'est négligé. On parle des vraies affaires de façon humaine et décomplexée. Nous rencontrons aussi des personnes qui étudient la sexualité, qui l'analysent, qui la font évoluer, et d'autres qui ont envie de partager leur histoire, qui vivent leur sexualité hors des normes communes et qui sont ouverts à parler de leur expérience afin de nous faire découvrir de nouveaux chemins.

2 - Beau dans ma tête Dès le mercredi 6 septembre à 19 h 30

Ce nouveau magazine se donne comme mission de faire le ménage dans le vaste univers du bien-être et de rendre accessibles les nouvelles recherches scientifiques d’ici et d’ailleurs dans le domaine. Depuis la pandémie, nous sommes bombardés de trucs et conseils qui nous disent comment être heureux. Beau dans ma tête est le magazine qui nous aide à nous sentir mieux entre les deux oreilles. Des applis d’autohypnose aux bienfaits du mode par défaut du cerveau, nos sujets sont traités avec rigueur et humour et ont pour objectifs de nous aider à vivre mieux. 3 - La langue dans ma poche Hiver 2024

Notre langue a un côté très rassembleur, tout le monde l'utilise, elle fait partie de notre quotidien. La langue dans ma poche veut la célébrer dans le plaisir de jouer en famille avec humour et sans pression. Chaque semaine, deux duos composés d'un jeune et d'un adulte s'affrontent en studio dans des jeux mettant en vedette la richesse de notre langue ! Le duo animatrice et DJ, formé d'Anaïs Favron et de Mike Clay, met de l'ambiance sur un plateau dynamique que l'on prend plaisir à retrouver chaque semaine. Un jeu moderne qui ne se prend pas au sérieux, mais où on apprend plein de choses. 4 - L'enquête McSween Dès le jeudi 7 septembre à 19 h 30

Dans cette série documentaire à la fois déstabilisante et divertissante, Pierre-Yves McSween et sa complice Judith Lussier nous invitent à pousser un peu plus loin la réflexion sur notre rapport à l’argent. Chaque semaine sont présentés un nouveau sujet qui interpelle le public et une nouvelle enquête! Dans L’enquête McSween, Pierre-Yves souhaite révéler les angles morts financiers de notre société. C’est quoi être riche? Quelle est la réalité économique des nouveaux arrivants? Le Québec est-il un paradis fiscal pour les familles? Quel est le coût de notre bonne conscience environnementale? Pour répondre à ces questions, les animateurs partent à la rencontre d’experts qui n’ont pas la langue dans leur poche, ils questionnent des élus, des PDG d’entreprise et autres personnes en position d’autorité. Ils vont aussi frapper à la porte de personnes qui vivent au quotidien les réalités abordées dans chacun des épisodes, celles qui tirent profit de notre système économique tout comme celles qui en sont victimes. 5 - Les temps fous Hiver 2024

Edith Cochrane, spontanée et dotée d’une répartie aiguisée, convie chaque semaine trois invités de générations différentes à un voyage ludique à travers le temps. Tantôt fou et drôle, tantôt émouvant ou déstabilisant, le parcours des invités se révèle chaque fois unique et universel. Comment peuvent-ils décrire leur évolution en fonction de celle de la société, de la culture ou de la technologie? Quels objets les suivent depuis leur enfance ? Peuvent-ils placer sur une ligne du temps l’arrivée de la télé couleur, le festival de Woodstock ou l’apparition du bitcoin? Les temps fous promettent une heure riche en découvertes. 6 - Luka et Léo Dès le vendredi 27 octobre à 17 h 30

Puisqu'il ne faut vraiment pas toujours croire ce que l'on trouve sur Internet, et comme trouver la bonne réponse à ses questions est devenu compliqué, même si on fait beaucoup de recherches, nos deux animateurs curieux et dégourdis, Luka Lemay et Éléonore Lagacé, accompagnés de leur complice Massi Mahiou, ont décidé de se mettre au service des jeunes. Dans un enchaînement d'illustrations ingénieuses, de reportages surprenants et d'expérimentations amusantes, Luka et Léo déploient leurs talents et toutes leurs ressources pour répondre aux questions de jeunes téléspectateurs. À l'ère des fausses nouvelles et des « faits alternatifs », Luka et Léo s'assurent d'aller dénicher chaque fois la bonne réponse. Ils vont à la rencontre d'experts, font des tests et des mises en situation étonnantes, et présentent des sketchs humoristiques hilarants. Résultat? Un magazine qui permet d'en apprendre sur tous les sujets, sur un ton rafraîchissant. Résolument moderne, il saura devenir le rendez-vous par excellence des jeunes de huit à dix ans! 7 - On ramassera demain Hiver 2024

Dans une maison à l’ambiance survoltée, Pier-Luc Funk invite le public à un party musical où la fiction rencontre la réalité, avec des sketchs humoristiques, des segments inattendus, des discussions et des prestations musicales ! Des artistes de la scène musicale, des humoristes, des comédiens, des comédiennes, des gens de tous horizons seront rassemblés autour de l’univers déjanté des partys de Pier-Luc. 8 - Plaza plaisir Dès le vendredi 15 septembre à 21 h

Plaza Plaisir, c'est un état d'esprit, une ambiance, une intention, celle de revenir à la vertu première de la musique : unir les personnes ! C'est l'endroit où l'on célèbre les rythmes et les sons qui nous font vibrer – la musique comme langage universel. C'est le lieu de tous les possibles, mais surtout de tous les plaisirs assumés et jamais coupables ! C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux et celles, mélomanes avisés ou non, qui souhaitent partager leur amour de la musique et des émotions qu'elle nous fait vivre. 9 - Tout le monde s'habille Hiver 2024

Quoi de mieux que la mode pour apprendre de façon ludique sur notre société ? C’est la promesse que fait Rosalie Bonenfant : tenter de comprendre le monde dans lequel nous vivons par l’entremise de la mode et des vêtements. Grâce à des reportages, à des entrevues, à des rencontres avec des personnes aux styles inspirants et avec l’aide du sociologue Jean-Philippe Warren et de la chroniqueuse mode Lolitta Dandoy, elle réfléchit avec passion et plaisir à une foule d’enjeux actuels tels que la diversité culturelle, corporelle et de genre, l’environnement, la surconsommation, l’âgisme, et même l’histoire. Ce nouveau magazine actuel se déplace également dans des lieux emblématiques évocateurs afin de décortiquer des thèmes tels que l’art-à porter, le militantisme vestimentaire, les vêtements genrés, la mode autochtone et les codes vestimentaires. 10 - Le prix de la mode Le 20 septembre à 20 h

