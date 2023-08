Tout le monde s'habille

Quoi de mieux que la mode pour apprendre de façon ludique sur notre société ? C’est la promesse que fait Rosalie Bonenfant : tenter de comprendre le monde dans lequel nous vivons par l’entremise de la mode et des vêtements. Grâce à des reportages, à des entrevues, à des rencontres avec des personnes aux styles inspirants et avec l’aide du sociologue Jean-Philippe Warren et de la chroniqueuse mode Lolitta Dandoy, elle réfléchit avec passion et plaisir à une foule d’enjeux actuels tels que la diversité culturelle, corporelle et de genre, l’environnement, la surconsommation, l’âgisme, et même l’histoire. Ce nouveau magazine actuel se déplace également dans des lieux emblématiques évocateurs afin de décortiquer des thèmes tels que l’art-à-porter, le militantisme vestimentaire, les vêtements genrés, la mode autochtone et les codes vestimentaires