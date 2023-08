De quoi le quotidien de ceux et celles qui passent leur vie à sauver la nôtre est-il fait? La nouvelle série De garde 24/7 permet de s'immiscer au cœur d'un hôpital et d'être témoin privilégié des défis que nos médecins et leurs équipes de spécialistes relèvent chaque jour. Qu'est-ce qui motive ce corps d'élite à se démener ainsi? Qui se cache sous ces sarraus blancs? De garde 24/7 accompagne des médecins qui ont envie de parler des enjeux personnels rattachés à leur profession par l'entremise de leur interaction avec leurs patients.