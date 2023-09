Vous pourrez découvrir le Docteur Marquis sous un angle complètement différent dans cette grande entrevue

Le docteur François Marquis est une personnalité unique qui fait maintenant partie de notre paysage télévisuel et que nous avons appris à connaître et aimer. Entre son travail prodigieux comme médecin, tel que dépeint dans la série De garde 24/7 à Télé-Québec, et sa participation inattendue à la téléréalité Sortez-moi d'ici de TVA, Docteur Marquis captive et intrigue.

Vous aurez l'occasion de le découvrir sous un jour complètement nouveau, dans le cadre d'une grande entrevue réalisée par Véronique Cloutier, et qui s'inscrit dans la 2e saison de l'émission Valeur ajoutée. Cette deuxième mouture sera offerte à compter du 12 octobre prochain sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec la principale intéressée, l'animatrice, qui s'est d'ailleurs montrée emballée et fière de cette entrevue avec le docteur Marquis, portant plus précisément sur la curiosité.

Rappelons d'abord le concept de l'émission Valeur ajoutée : il s'agit de tête-à-tête entre Véronique Cloutier et des personnalités publiques de différents milieux qui incarnent une valeur bien précise. Comment cette valeur se répercute-t-elle dans leur vie privée et professionnelle? Qu’est-ce que cette valeur ajoute à leur quotidien?

« J'ai beaucoup aimé mon entrevue avec François Marquis, docteur Marquis. Il est vraiment spécial », lance-t-elle d'emblée. « Moi, je ne le connaissais pas sous cet angle-là, l'aspect de la curiosité. C'est lui qui a choisi sa valeur. Des fois, moi, j'ai une valeur en tête et je pense à quelqu'un, à qui je demande de venir faire l'entrevue sur cette valeur-là. Pas lui. »

Elle poursuit : « J'ai été très étonnée qu'il choisisse la curiosité. Je ne connaissais pas cet aspect de lui, un homme hyper cultivé qui s'intéresse à tout, tout, tout. Quand il s'intéresse à quelque chose, il va se rendre au bout. Il veut tout savoir. C'est fascinant de l'entendre en parler. »

Nous avons eu un échange presque sur le ton de la confidence. J'ai beaucoup aimé.

En outre, vous pourrez voir le Docteur Marquis assez vulnérable, alors qu'il raconte avoir réalisé un jour qu'il ne pourrait tout savoir, ce qui l'a plongé dans un état difficile.

Dans cette deuxième saison de Valeur ajoutée, vous pourrez aussi voir des entretiens avec d'autres artistes. Pier-Luc Funk viendra parler de détermination, Anne-Élisabeth Bossé d'humilité, Christine Morency d'authenticité, Catherine Souffront de sa foi, et Cœur de pirate, de courage. 

Véronique Cloutier nous promet notamment un entretien surprenant et assez émouvant avec Pier-Luc Funk, qui abordera sans filtre sa conciliation du travail et de sa vie personnelle.

C'est à ne pas manquer sur l'EXTRA d'ICI Tou.tv dès le 12 octobre.