Dans cette série documentaire à la fois déstabilisante et divertissante, Pierre-Yves McSween aborde des angles morts financiers de notre société. Le comptable le plus aimé des gens du Québec et sa complice Judith Lussier partent à la rencontre d’experts qui n’ont pas la langue dans leur poche, d’élus, de représentants d’institutions et d’autres intervenants en mesure de les éclairer sur les sujets qui les occupent.​