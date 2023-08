Un rendez-vous musical unique et hautement décomplexé! Dans un lieu unique et invitant, Pierre-Yves Lord, accompagné du groupe Valaire, invite des artistes à partager leur univers musical respectif et à collaborer ensemble le temps d'une soirée exceptionnelle devant public, où tous les genres se mélangent – classique, électronique, rock, chanson, worldbeat...

​Ensemble, chaque semaine, Pierre-Yves, Valaire et les invités du jour cassent littéralement la baraque, bien conscient que ce moment télé ne se reproduira pas de sitôt. Il immortalise le moment à coups de duos improbables, de chansons "plaisir coupable", de versions "remix" ou de reprises.

Plaza Plaisir, c'est un état d'esprit, une ambiance, une intention, celle de revenir à la vertu première de la musique : unir les personnes! C'est l'endroit où l'on célèbre les rythmes et les sons qui nous font vibrer – la musique comme langage universel! C'est le lieu de tous les possibles, mais surtout de tous les plaisirs assumés et jamais coupables! C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux et celles, mélomanes avisés ou non, qui souhaitent partager leur amour de la musique et des émotions qu'elle nous fait vivre.