« C'est plus long qu'on pense, manifester nos désirs aux gens de l'industrie » : 5 ans plus tard, Pierre-Yves Lord est épanoui avec Plaza Plaisir

La toute nouvelle émission musicale de Télé-Québec orchestrée par Pierre-Yves Lord, Plaza Plaisir, est la concrétisation d'un rêve qui se réalise pour l'animateur et mélomane.

Prenant scène à Ausgang Plaza dans une ambiance électrisante aux influences des années 80, l'émission de variétés revisite de la musique qui fait du bien en mobilisant des artistes aux genres complètement différents. Valaire, le groupe maison, performe donc chaque semaine avec des duos improbables, dans l'idée de créer des moments à saveurs nouvelles devant un public en fête. Musique du monde, rock, électro, classique, plaisirs assumés et émotions, le rendez-vous promet d'être rassembleur.

« Plaza Plaisir, c'est l'idée de s'éclater pour vrai en télé. De voir du monde avoir chaud sur une piste de danse. On avait envie que ce soit un party. On voudrait juste qu'il y aille du monde qui se lève, pis qui ont du fun avec nous dans leur salon! », nous explique mercredi soir Pierre-Yves, à quelques minutes du 5e enregistrement, organisé comme une soupape de plaisir en milieu de semaine pour le public qui y assiste.

Avec des talents comme Diane Tell, Martine St-Clair , KNLO, Marilyne Léonard, Laurence Jalbert ou Gab Bouchard... l'animateur semble fier de créer un pont entre les générations en offrant aux téléspectateurs une zone nouvelle avec des mariages impromptus.

Je trouve que c'est ça la vie, c'est quand c'est improbable que ça marche. Moi le 31 décembre, ce n'est pas ma soirée la plus le fun de l'année, parce qu'on a beaucoup d'attentes. Pis des fois, j'suis comme "Hey, y'est 9h30 j'ai juste envie d'aller me coucher, je vais l'écouter demain le Bye bye". Mais une petite soirée improvisée un mercredi pas rapport avec un verre, avec des gens avec qui on se découvre des atomes crochus... Bien souvent, ce sont ces soirées-là, les meilleures.

La bonne nouvelle, c'est que le mot se passe rapidement chez les musiciens. Si les artistes résistent souvent aux invitations télé, les agendas semblent se libérer et la septicité oubliée, comme le téléphone sonne de plus en plus fréquemment chez Plaza Plaisir. « On sent vraiment l'engouement », nous affirme celui qui se surnomme Monsieur PY sur Instagram.