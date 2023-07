Pierre-Yves Lord rend hommage à sa mère partie trop tôt

Deux jours après la Fête nationale, qu'il animait à Montréal, la mère de Pierre-Yves Lord est décédée.

Voilà que l'animateur lui rend hommage sur ses réseaux sociaux, en écrivant un message touchant à son sujet.

Sa publication, que vous pouvez voir ci-dessous, est accompagnée de magnifiques photos.

Il écrit : « Maman avait beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Nous sommes nombreux à avoir pu en bénéficier. Mom, ton passage sur terre a transformé bien des vies... C'est un repos mérité, un ciel bien gagné. Mais je sais que tu ne pourras t'empêcher de veiller sur nous et de nous vouloir le plus grand bien. On t'aime fort.

Monique Philie 1937 -2023 »

Nous lui offrons nos plus sincères condoléances, ainsi qu'à la famille et aux proches, en cette période difficile.

Notons que nous pourrons notamment retrouver Pierre-Yves Lord à l'animation de 100 Génies cet automne sur ICI Télé.