Dans un enchaînement de reportages surprenants, d’expérimentations amusantes et d’illustrations ingénieuses, Luka et Éléonore, accompagnés de Massi Mahiou, se mettent au service des jeunes! À l’ère des fausses nouvelles et des faits alternatifs, nos formidables animateurs vont interroger des spécialistes dans le but de répondre avec crédibilité aux mille et une questions que se posent les jeunes, pour les renseigner et les divertir.