Au-delà du sexe

Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge s’intéressent à la sexualité sous toutes ses coutures! Entourés de spécialistes, ils veulent tout savoir sur la sexualité, briser la gêne qui entoure ce sujet et démocratiser certains tabous. Le duo ira également sur le terrain pour faire des bancs d’essai, de la conception de son propre jouet sexuel à l’essai du nouveau programme d’éducation sexuelle dans les écoles. S’ajoutent à eux une équipe de reporters qui exploreront différentes thématiques telles que la contraception et ses avancées, la pornographie éthique, la pudeur et le racisme sexuel. En plus de se questionner sur la sexualité en général, des personnalités connues partageront avec franchise certaines de leurs expériences sexuelles!