Normand D'Amour nous fait sourire avec des confidences sur sa vie intime

Faites-vous partie de ceux et celles qui, comme nous, ont succombé à l'émission Au-delà du sexe, présentée à Télé-Québec? Cette proposition, animée par Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge, aborde la sexualité de manière complice et décomplexée, sous toutes ses coutures.

Chaque semaine, des invités acceptent de jouer le jeu, dans une ambiance conviviale qui prête aux confidences.

C'est ce qui est arrivé cette semaine avec le comédien Normand D'Amour, qui fait la pluie et le beau temps dans STAT, alors qu'il a raconté une anecdote assez intime.

En effet, le comédien a dévoilé se prêter parfois à des jeux de rôles avec sa conjointe, dans le but de mettre du piquant. Notons que Normand D'Amour fréquente une comédienne bien connue.

Son personnage dans ces jeux de rôles? Mike the plumber, un plombier qui arrive avec sa froc et son coffre à outils, déterminé à fouiller le problème (lol)!

L'anecdote est absolument délicieuse et vaut vraiment l'écoute, dans la vidéo ci-dessous.

Dans le même épisode, Normand D'Amour avoue avoir attrapé deux ITSS alors qu'il était étudiant en théâtre. De son côté, Jeanne Laflamme parle des différents types d'ITSS et de leur transmission. Rose rencontre des personnes asexuelles lors du défilé de la Fierté.

Au-delà du sexe, à voir les mardis à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.