Photo : Normand D'Amour partage la scène avec sa conjointe

On peut voir actuellement Normand D'Amour dans la pièce de théâtre culte Le dîner de cons, en tournée partout à travers le Québec. On vous en parlait ici.

Dans celle-ci, il interprète Pierre Brochant, un homme qui organise chaque semaine, avec ses amis, un dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Un soir, Brochant exulte, il croit avoir déniché la perle rare, un con de classe mondiale : François Pignon (Laurent Paquin), un fonctionnaire au ministère des Finances et passionné de maquettes en allumettes. Ce qu'il ignore, c'est que Pignon est passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes. Il devra passer une soirée mouvementée en sa compagnie, alors qu'il a un vilain tour de rein et que sa femme menace de le quitter...

En outre, saviez-vous que celle qui donne la réplique à Normand D'amour dans le rôle de Christine Brochant, la femme du protagoniste, est la véritable conjointe de Normand D'Amour, Pascale Montreuil. Voyez le couple, sur scène comme dans la vraie vie, dans la photo ci-dessous.

En entrevue peu avant la première médiatique de la pièce culte à la Salle Albert-Rousseau de Québec, Normand D'Amour nous disait ceci : « J'ai proposé qu'ils prennent ma blonde, parce que tant qu'à faire une tournée... » Celle-ci offre d'ailleurs une magnifique performance, dans la peau de cette femme blessée par les agissements de son mari.

D'ailleurs, avant la représentation, Pascale Montreuil offre, avec Gabrielle Fontaine, une autre comédienne de la distribution, un cabaret en chansons d'une dizaine de minutes pendant lequel les deux artistes se moquent des cons. Pascale Montreuil rit notamment de son amoureux, qui possède plus de 1000 jeux de société à la maison et se plonge chaque soir dans des livrets de règlements comme lecture de chevet, un moment qui ne manque pas de faire rire l'assistance.

Nous avons aussi pu voir Pascal Montreuil dans la série STAT, série dans laquelle on retrouve également son conjoint, de même que dans Avant le crash.

Normand D'amour confirme le succès de la pièce, qui attire les foules partout où elle passe : « Je n'ai jamais, en 39 ans de carrière, bientôt 40, entendu du monde rire comme ça dans une salle. Ça n'a pas d'es*i de bon sens. Ça rit, fort! Ça applaudit. Ça n'arrête pas. On sent aussi que les gens connaissent les répliques. Il y en a qui ne l'ont jamais vue, mais il y en a beaucoup qui l'ont vue. On a de super bons commentaires, beaucoup de Français qui sont venus voir la pièce et qui nous disent "on oublie complètement le film". L'adaptation est parfaite. » Notons que c'est André Robitaille qui signe la mise en scène.

Normand D'Amour nous indique, sourire aux lèvres, que la scène qu'il préfère jouer dans la pièce est celle amenant le personnage de Juste Leblanc, qui est d'ailleurs joué par René Simard. Il s'agit d'ailleurs de notre scène préférée.

- Il s'appelle Juste Leblanc. - Ah bon, il n'a pas de prénom? - Je viens de vous le dire Juste Leblanc. Votre prénom c'est François, c'est juste? Eh bien lui c'est pareil, c'est Juste.

Notons que la tournée pour Le dîner de cons se poursuit jusqu'en 2024, avec des arrêts prévus un peu partout au Québec. C'est à ne pas manquer!