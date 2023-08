Des personnalités connues se livrent sur certaines de leurs expériences sexuelles

Et si on en apprenait davantage sur les différentes sphères de la sexualité avec ouverture et humour? C'est ce que nous propose Au-delà du sexe, un magazine télé présenté à Télé-Québec dans lequel Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge brisent la glace sans gêne.

Accompagnés de divers experts et collaborateurs, l'émission s'intéresse notamment au désir, à la contraception, aux dysfonctions érectiles, au programme d'éducation sexuelle dans les écoles et mets au banc d'essais le tantrisme, la domination et, d'après la bande-annonce... le moulage de vulve?!

Les deux animateurs se sont définitivement prêtés au jeu!