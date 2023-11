Sébastien Diaz aborde son cancer pour la première fois

Chaque semaine, dans l'émission Au-delà du sexe à Télé-Québec, des artistes québécois répondent à des questions taboues en lien avec leur sexualité.

Ce mardi, Sébastien Diaz a abordé pour la première fois son cancer des testicules et les répercussions de celui-ci sur sa sexualité.

L'animateur et réalisateur se raconte : « En 2016, on faisait un tournage pour Format familial et c'était un truc de rappel, on était en escalade. Ils m'ont dit : "tu te laisses tomber, tu vas voir, un gars, ça sert un peu au niveau de l'entrejambe et là j'ai eu vraiment mal. On tournait le lendemain et j'allais souvent me cacher aux toilettes et j'étais là : "oh mon dieu! Qu'est-ce que j'ai?". Finalement : cancer testiculaire. »

Il ajoute : « J'ai été pris juste au bon moment, je n'ai pas eu de chimio, mais il y a un 4-5 mois où tu es dans les limbes. Je me souviens, la première chose que j'avais dite à ma blonde : "oh non, j'ai le cancer, je ne veux pas être le porte-parole de la Marche pour la vie". Je ne voulais pas être attaché à quelque chose. Bref, je n'en ai jamais parlé. »

Il indique que la conséquence de tout cela a été le retrait d'un de ses testicules, mais qu'il n'a pas eu de problèmes de fertilité, ou autre suite à son cancer.

Notons que, lors des prochains épisodes d'Au-delà du sexe, Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge recevront Joe Bocan et Kevin Raphael.

Tous les épisodes de ce magazine pertinent et intelligent sont disponibles en rattrapage sur telequebec.tv et sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.