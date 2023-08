Notre langue a un côté très rassembleur, tout le monde l'utilise, elle fait partie de notre quotidien. La langue dans ma poche veut la célébrer dans le plaisir de jouer en famille avec humour et sans pression. Chaque semaine, deux duos composés d'un jeune et d'un adulte s'affrontent en studio dans des jeux mettant en vedette la richesse de notre langue ! Le duo animatrice et DJ, formé d'Anaïs Favron et de Mike Clay, met de l'ambiance sur un plateau dynamique que l'on prend plaisir à retrouver chaque semaine. Un jeu moderne qui ne se prend pas au sérieux, mais où on apprend plein de choses.