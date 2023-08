Edith Cochrane, spontanée et dotée d’une répartie aiguisée, convie chaque semaine trois invités de générations différentes à un voyage ludique à travers le temps. Tantôt fou et drôle, tantôt émouvant ou déstabilisant, le parcours des invités se révèle chaque fois unique et universel. Comment peuvent-ils décrire leur évolution en fonction de celle de la société, de la culture ou de la technologie ? Quels objets les suivent depuis leur enfance ? Peuvent-ils placer sur une ligne du temps l’arrivée de la télé couleur, le festival de Woodstock ou l’apparition du bitcoin ? Les temps fous promettent une heure riche en découvertes.