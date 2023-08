Depuis une décennie maintenant, Ça vaut le coût est une référence essentielle pour les consommatrices et consommateurs. C’est avec la même rigueur et une touche de renouveau que Marie-Soleil Michon et son équipe de reporters chevronnés présentent plus de 50 nouveaux reportages sur les habitudes de consommation au Québec et tout autant de nouveaux bancs d’essai. Apprendre la musique en ligne gratuitement, est-ce possible? Un four à pizza portatif, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Les contenants de conservation, ça fonctionne? Les segments « Le Guide Michon », « Le magasin général » et « Le service à la clientèle » sont de retour. Un nouveau segment s’ajoute cette année – « La vitrine » –, où une famille met à l’essai différents produits.