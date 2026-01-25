Gregory Charles dévoile qu'il ne devait pas animer cette populaire émission

Ce samedi, c'était au tour de Gregory Charles de s'asseoir sur le toujours aussi pertinent fauteuil du talk-show Pour une fois. Celui-ci s'est d'ailleurs permis de nombreuses confidences émouvantes, entre autres sur ses parents.

L'animateur et comptable Pierre-Yves McSween s'est également présenté sur le plateau pour poser quelques questions au musicien sur sa carrière dans les médias et son désir de créer ses propres productions. À un moment au coeur de l'entrevue, Gregory a fait des révélations inédites sur les émissions Que le meilleur gagne et Chabada, qu'il a animées au courant des années 90.

« Que le meilleur gagne, qui était une émission vraiment fantastique, parce qu'on posait des questions puis on apprenait des affaires. Mais tu sais que c'est un hasard que ce soit arrivé, c'est une autre émission qui devait être en ondes à Radio-Canada. C'était supposé être une émission de remplacement d'été, ça a duré 5-6 ans cette affaire-là! C'était pas dans mon plan de carrière mettons, de faire ça.

Chabada, là je vais dévoiler quelque chose qui n'est pas su du tout ici, mais je n'étais pas pressenti pour animer une émission de variété. La personne qui était pressentie pour animer une émission de variété, c'est Marie-Soleil Tougas. Quand, du côté de Marie-Soleil, elle a changé d'idée, elle voulait être actrice, être comédienne, jouer dans des films, elle s'en allait. Je suis le plan b. C'est arrivé quand même assez souvent que je sois le plan b et dans ce cas-là, j'ai accepté, parce qu'il était minuit moins une. »

Un peu plus tard, Gregory s'est également confié sur ses déboires financiers, qui ont résulté de l'achat de la station de Radio-Classique et de la création du Théâtre Vintage et du théâtre mobile « Qube ». Il explique :

« Le coeur pensait pas que ça allait être aussi difficile en termes de finances et qu'en plus, la radio rentrait dans une période de, une pente descendante. Mais c'est vraiment le coeur. Est-ce que je le referais maintenant, mettons, 10 ans plus tard? Je ne le referais pas. Est-ce que c'était une mauvaise idée sur le plan économique? C'était une mauvaise idée. Est-ce que ma motivation de faire était mauvaise? Non. Ma motivation était bonne. [...] Moi je suis passé de quelqu'un qui n'avait jamais emprunté un sou à quelqu'un qui avait besoin d'emprunter des sous. »

Des confidences on ne peut plus touchantes! On apprécie sa sincérité, lui qui est toujours aussi généreux dans ses interventions.

L’émission Pour une fois est diffusée le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.