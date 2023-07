Québecor Contenu et Productions Déferlantes sont heureux d’annoncer que l’animation de l’adaptation québécoise de Love Island sera confiée à Naadei Lyonnais et la narration à Mehdi Bousaidan. Adapté dans 18 pays à travers le monde, le phénomène télévisuel permettra à plusieurs célibataires de 20 à 30 ans de tomber en amour et de vivre des émotions fortes dans une luxueuse villa du Mexique.