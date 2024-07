Après trois saisons de L'île de l'amour, TVA a décidé de retirer sa téléréalité des ondes sans trop de préavis.

Récemment, nous avons croisé le producteur Jean-Philippe Dion sur un tapis rouge et l'avons questionné à savoir si l'émission était bel et bien morte et enterrée ou s'il y avait encore de l'espoir pour les jeunes fans québécois du format.

« C'est en jachère, je dirais », indique, pragmatique, le producteur.

« Ce n'est pas un projet pour le futur pour TVA, mais c'est un projet qui pourrait revenir assurément », ajoute-t-il.

Comme Olivier Dion était juste à côté de Jean-Philippe lors de notre entretien avec lui, il en profité pour lancer des fleurs à son ex-animateur : « Il avait fait vraiment une bonne job. »

Rappelons que nous apprenions récemment que le couple gagnant de la troisième saison de L'île de l'amour, Lorie Boucher et Hugo Brochu se sont séparés.

Notons au passage que même si TVA a abandonné L'île de l'amour, la chaîne n'a pas mis de trait sur la téléréalité pour autant. Mais, plutôt que de viser les jeunes, elle se dirige cette fois vers un public plus âgé. Nathalie Simard animera bientôt une émission pour les gens de 40 ans et + qui cherchent l'amour. Tous les détails ici.