Photos : Un évènement important pour Yvon Deschamps

Mercredi soir avait lieu le lancement de la bande dessinée Yvon avant Deschamps, à Montréal.

Yvon Deschamps était présent en compagnie de sa femme, Judi Richard, et de sa fille, Annie Deschamps, qui a créé l'ouvrage avec Sampar et Tristan Demers.

Les humoristes Laurent Paquin, François Morency, Daniel Lemire et Yves P. Pelletier ont également participé à l'évènement au Centre Yvon Deschamps, tout comme l'acteur Michel Laperrière, qui était accompagné par son fils Timothée (voyez notre photo ici).

Voyez tous nos clichés du lancement au bas de l'article.

Le livre raconte l'enfance d'Yvon Deschamps dans le quartier Saint-Henri des années 1940. Entre vie de famille et jeux de ruelle, bancs d'école et bancs d'église, il faisait les quatre cents coups avec ses amis et ses frères Denis et Gilles, sous l'oeil amusé de ses parents aimants, Anna et Avila.

Yvon avant Deschamps est disponible dès maintenant en librairies.