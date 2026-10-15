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Photo : Michel Laperrière pose avec son fils pour une rare fois

Le grand garçon ressemble à sa mère connue.

Image de l'article Photo : Michel Laperrière pose avec son fils pour une rare fois
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Plusieurs vedettes étaient rassemblées mercredi soir au Centre Yvon Deschamps pour le lancement de la bande dessinée Yvon avant Deschamps.

L'acteur Michel Laperrière, qu'on peut voir présentement dans la quotidienne Indéfendable dans le rôle du tendre Me Lapointe, y était, accompagné par son fils, Timothée.

Le jeune homme, qui dépasse son père de presque une tête, ressemble beaucoup à sa maman, l'artiste multitalenteuse Chantal Lamarre.

Voyez la photo au bas de l'article.

Le livre Yvon avant Deschamps a été écrit par la fille d'Yvon Deschamps, Annie. Cette dernière a recueilli les souvenirs de son père pour faire revivre le quartier Saint-Henri des années 1940 dans le regard d'un jeune garçon qui deviendrait, un jour, l'un des plus grands comiques du Québec.

Les illustrations ont été créées par Sampar, sous les conseils avisés de Tristan Demers.

Yvon avant Deschamps est offert en librairies dès maintenant.

Voyez toutes nos photos du lancement plus bas.

Lancement de la BD Yvon avant Deschamps

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Lancement de la BD Yvon avant Deschamps
Sur la photo : Yvon Deschamps et Judi Richards© Patrick Lamarche
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Lancement de la BD Yvon avant Deschamps
Sur la photo : Yvon Deschamps et Judi Richards© Patrick Lamarche
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Lancement de la BD Yvon avant Deschamps
Sur la photo : Yvon Deschamps© Patrick Lamarche
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Lancement de la BD Yvon avant Deschamps
Sur la photo : Yvon Deschamps© Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

Photo de Michel Laperrière
Michel Laperrière
Photo de Chantal Lamarre
Chantal Lamarre

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