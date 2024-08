ComediHa! : Patrick Groulx passe à la rôtissoire et le Grand Théâtre surchauffe!

Après Claude Legault, qui a « mangé une volée » sur la scène du Grand Théâtre de Québec, c'était au tour de Patrick Groulx d'être rôti par ses amis et collègues du milieu artistique dans son Bien-Cuit ComediHa!

Laurent Paquin était le maître de cérémonie et il a habilement mis la table pour ses consoeurs et confrères, écorchant ceux-ci au passage. Il a notamment dit de Matthieu Pepper qu'il était un mélange entre « Hagrid et le p'tit gars qui jouait Ricardo Trogi ». C'était prometteur pour la suite.

Y'es beau bonhomme pour un gars qui n'a pas encore ses dents d'adulte... On espère qu'elles vont pousser en même temps que ses jambes d'adultes.

Les thématiques récurrentes des rôtisseurs envers Patrick Groulx ont été son TDAH, son cou (celle-là, nous ne l'avons pas particulièrement comprise : qu'est-ce qu'il a d'anormal son cou?), sa petite taille, sa voix forte et sa carrière musicale. D'ailleurs, un numéro complet, livré avec aplomb par nul autre que Louis-Jean Cormier, s'est intéressé aux chansons qu'il a composé avec ses Bas Blancs. Le chanteur de Karkwa n'a eu qu'à interpréter certains extraits de ses pièces et porter de brèves réflexions sur les paroles pour que l'assistance croule de rire et le principal intéressé, de honte.