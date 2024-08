Claude Legault « mange une volée » à son Grand Bien-Cuit ComediHa!

Les Grands Bien-Cuits ComediHa! ne sont pas reconnus pour être des roasts douillets, au contraire, ils sont même parfois d'une violente étonnante. Mais, comme les vannes viennent de la bouche de gens que la victime aime et respecte, les méchancetés sont accueillies avec beaucoup plus de légèreté.

Le premier écorché de l'année 2024 était Claude Legault. « J'ai mangé des volées au hockey qui ont fait moins mal que ça », disait-il à la fin de la soirée.

On savait bien que les rôtisseurs, dont certains étaient des consoeurs et confrères de longue date de l'acteur, allaient l'attaquer sur son ancien statut de sex-symbol, ses nombreuses collections et ses dépressions, mais on ne pouvait pas s'imaginer qu'ils allaient s'attaquer autant au physique actuel du comédien.

Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu son cul, j'espère qu'il est moins magané que sa face. - Didier Lucien

Tu ressembles de plus en plus à un bouledogue. - Léane Labrèche-Dor

Tu te qualifies de filet mignon, mais tu as plus la shape d'un tournedos. - Guylaine Tremblay

Dans Minuit le soir, il jouait du doorman. [...] C'est drôle parce qu'aujourd'hui, il a plus l'air d'une porte patio. - Rémi-Pierre Paquin

Parmi les harceleurs les plus inspirés de la soirée, on doit parler de Cathleen Rouleau, qui a joué aux côtés de Claude Legault dans À propos d'Antoine. Celle qui a reçu nombre de coups au fil du spectacle sur le fait qu'elle était la moins connue du panel a réussi à tirer son épingle du jeu, proposant même certaines des meilleures blagues de la soirée.

Tu as une voix de marde. On dirait Dan Bigras qui a avalé Caroline Néron.

L'humoriste Josiane Aubuchon, qui ne connaissait pas du tout le comédien, a joué la fille qui s'est éprise de lui en faisant des recherches à son sujet. « Ç'a réveillé toutes sortes d'affaires dans mon bas ventre. » Plus son monologue avançait, plus ses propos devenaient inquiétants. « Je me suis fait un oreiller avec ta face, mais je ne sais pas si elle est confortable, je fais juste m'asseoir dessus », lançait-elle face à un Claude Legault qui mimait l'effroi. Un excellent numéro!

Rémi-Pierre Paquin est venu expliqué au public pourquoi il « haïssais » Claude Legault, qu'il a rencontré il y a longtemps sur l'improvisoire. Didier Lucien a raconté, pour sa part, une anecdote gênante sur les photos qu'ils prenaient ensemble à l'époque avec les appareils jetables de leurs adversaires dans les tournois d'impro, Christian Bégin a abordé, avec beaucoup d'émotion, sa jalousie par rapport à la popularité de Claude auprès des femmes et Guylaine Tremblay s'est vengée de la participation de son ami à son Bien-Cuit l'an dernier en lui servant certaines répliques assassines. « Claude est rendu un déshumidificateur à femme, un déshydrateur à plotte ». Notons que Léane Labrèche-Dor n'y est pas allé de main morte non plus, égratignant aussi assez brutalement les autres rôtisseurs. « Tu as trouvé une gardienne pour ta blonde? », demande-t-elle notamment à Rémi-Pierre, qui fréquente une fille beaucoup plus jeune que lui.

L'amoureuse des 10 dernières années de Claude Legault, Gaëlle (voyez une photo récente au couple ici), est aussi montée sur scène afin de parler, notamment, de sa passion pour les animaux et de tous ces objets de la Deuxième Guerre mondiale qu'il collectionne. Elle a d'ailleurs fait l'inventaire en chanson - sur l'air de « L'arbre est dans ses feuilles » - de toutes les choses inutiles qui traînent dans sa maison.

Soulignons que l'animateur Michel Courtemanche a aussi été formidable, n'épargnant personne. Ce dernier a fait énormément de blagues sur le look de l'invité qui était, à ses yeux, épouvantable. Voyez des photos et lisez certains de ses gags vestimentaires ici.