Les tribulations de Maxim, qui s’efforce de refaire sa vie amoureuse, et les déboires de Livia qui se cherche. Même si la crise d’adolescence de la fille s’entrechoque souvent à celle de la quarantaine de son père, ils forment un duo inséparable. Max prend conscience que Livia grandit trop vite. Avant qu’elle ne quitte le nid familial, il veut laisser sa marque et lui apporter un peu de sa personne. Max fait tout ce qu’il peut pour rattraper le temps perdu : il désire voir Livia le plus souvent possible.