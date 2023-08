Marc Dupré, à l'aise comme un poisson dans l'eau à l'animation d'un Gala ComediHa!

Marc Dupré a annoncé récemment qu'il abandonnait momentanément sa carrière de chanteur pour développer un nouveau one-man-show. L'animation d'un gala ComediHa! marquait son retour à ses anciennes amours : l'humour.

Il était en pleine forme mardi sur la scène du Grand Théâtre de Québec. Celui qui a fêté ses 50 ans il y a quelques jours à peine a abordé avec son public sa nouvelle réalité de cinquantenaire. Il a aussi mentionné être un « gars ben ordinaire ». Ceci l'a même amené à reprendre le classique de Charlebois à sa façon, avec Véronique Claveau et 2frères.

Il a aussi abordé sa relation avec son ancienne belle-mère, Céline Dion. L'animateur mentionnait qu'il ne sait pas comment se porte Céline, inutile de lui demander. « Les gars, vous n'appelez pas votre belle-mère pour savoir comment elle va, ben, moi non plus », clame-t-il. On a bien senti que la diva québécoise faisait partie des intouchables, puisque plusieurs gags sur elle n'ont pas été accueillis aussi chaudement que d'autres, qui ne la concernaient pas. Marc Dupré s'est aussi payé la tête de son ancien beau-père, René Angélil, racontant certaines anecdotes concernant ses talents de conducteur qui laissait, semble-t-il, à désirer.

L'ancien coach de La voix s'est également hasardé à quelques imitations, au grand bonheur des spectateurs. Il a parodié Mario Pelchat, Shaggy, Claude Dubois, Éric Lapointe et Jean-Pierre Ferland. Bien qu'il se dit rouiller depuis ses belles années d'imitateur, il n'a définitivement perdu la main (ou plutôt, la voix).

Les humoristes invités sur son gala étaient particulièrement variés, tant au niveau de l'expérience que du style. Laurent Paquin, habitué de ce genre d'évènement, a notamment partagé la scène avec Samuel Vigneault, un petit nouveau qui, avec son accordéon et sa moustache de Mario Bros, a reçu une ovation debout bien sentie de la part d'un public conquis.

Pascal Morrissette, connu davantage en tant qu'animateur et comédien, s'est risqué au stand-up. Il a su s'attirer les bonnes grâces du public avec de charmantes anecdotes faisant état de son manque de courage. Stéphane Fallu - qui a reçu un standing ovation à son entrée sur scène! Appelons ça : l'effet Refuge animal - a aussi ravi les spectateurs avec ses confessions face à son désintérêt envers les « activités de couple ».

« Je trouve ça drôle la lutte : des Monsieurs en sous-vêtements qui se battent pour des ceintures » - Yannick De Martino

Du côté de l'absurde, Yannick De Martino a partagé ses délirantes observations avec le flegme qu'on lui connaît, puis le duo Brick & Brack a été rejoint par Gildor Roy pour parler de leur sujet fétiche : la souveraineté. Mathieu Dufour et Pascal Cameron ont aussi offert un numéro délirant dans lequel le second angoissait face à tous les excès du premier, qui est arrivé sur un bateau tiré par six dauphins.

Nous ne sommes pas trop inquiets pour Marc Dupré et son retour en humour. Il a su prouver à ComediHa! qu'il n'avait rien perdu de son timing comique et de son aisance scénique. Vous pourrez voir ce gala sur les ondes d'ICI Télé au mois de septembre.