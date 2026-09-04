Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Pascal Cameron

ComédienAnimateur
Visionner les images de Pascal CameronGala ComediHa 2021 de Fabien Cloutier
Pascal Cameron
Le Maître du jeu
Pascal Cameron
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (8)

Voir tout
Voir les films de Pascal Cameron sur Cinoche.com

Dans l'actualité

Voir tout
Le Maître du jeu
Télé

La nouvelle cohorte du Maître du jeu vous fera rire aux éclats

Friday, September 4, 2026 12:30 PM
Image de l'article Début des tournages pour cette émission chouchou de Noovo
Télé

Début des tournages pour cette émission chouchou de Noovo

Tuesday, August 11, 2026 9:55 AM
Le maître du jeu
Télé

Voici les artistes qui relèveront les défis du Maître du jeu pour la 5e saison

Wednesday, June 3, 2026 11:00 AM
Pascal Cameron
Humour

Un spectacle de Pascal Cameron : Entre anecdotique et vitriolique

Wednesday, October 1, 2025 10:59 PM
Image de l'article Un humoriste s'amuse de l'appel de casting particulier de Charlotte Cardin
Stars

Un humoriste s'amuse de l'appel de casting particulier de Charlotte Cardin

Wednesday, August 6, 2025 7:00 PM
Gala de Pascal Cameron et Florence Longpré à ComediHa!
Humour

Incursion jouissive dans le monde des personnages à ComediHa!

Tuesday, August 13, 2024 11:49 PM
Gala ComediHa! de Korine Côté
Humour

Un tour de force pour Korine Côté à ComediHa!

Sunday, August 11, 2024 11:48 PM
Image de l'article ComediHa! Salue Montréal : Arnaud Soly envoûte la foule pour sa Carte-blanche
Humour

ComediHa! Salue Montréal : Arnaud Soly envoûte la foule pour sa Carte-blanche

Friday, July 26, 2024 2:00 PM
Image de l'article France Beaudoin se fait dire ses 4 vérités et c'est à se tordre de rire
Stars

France Beaudoin se fait dire ses 4 vérités et c'est à se tordre de rire

Friday, October 27, 2023 4:25 PM
Image de l'article Le Grand Bien-cuit de Guylaine Tremblay : La comédienne rôtie à feu doux
Humour

Le Grand Bien-cuit de Guylaine Tremblay : La comédienne rôtie à feu doux

Friday, August 18, 2023 12:01 AM
Image de l'article Marc Dupré, à l'aise comme un poisson dans l'eau à l'animation d'un Gala ComediHa!
Humour

Marc Dupré, à l'aise comme un poisson dans l'eau à l'animation d'un Gala ComediHa!

Wednesday, August 9, 2023 1:12 AM
Image de l'article Florence Longpré s'adresse à tous les parents excédés dans ce sketch hilarant
Humour

Florence Longpré s'adresse à tous les parents excédés dans ce sketch hilarant

Thursday, April 9, 2020 10:33 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.7 - 026d3b0c