Incursion jouissive dans le monde des personnages à ComediHa!

Déjà, le duo a proposé en guise d'animation un long sketch, divisé en quatre parties. Dans celui-ci, Pascal avait joué à Ouija la vieille avec ses amis pour convoquer l'esprit d'humoristes décédés. En folâtrant avec les portes de l'au-delà, il a ouvert une brèche dans le monde des personnages. Marie-Lyne Joncas dansant le Gumboot les a introduits dans cet univers fascinant, renfermant une foule d'individus colorés que les spectateurs connaissent depuis longtemps et aiment. À la fin de la première moitié du spectacle, Florence a évoqué à son conjoint son désir de rester dans ce monde ludique, puis, au retour de l'entracte, on retrouvait Pascal bien désemparé sans son amoureuse à ses côtés. La visite inattendue d' Isabelle Boulay entonnant « Je t'oublierai » a engendré un tonnerre d'applaudissements en deuxième moitié.

Mardi, le couple formé de Pascal Cameron et Florence Longpré proposait un gala un peu différent des autres : il ne mettait en scène que des personnages. Aucun stand-up conventionnel n'était autorisé lors de cette soirée où les perruques bouffantes et les accessoires gênants pullulaient dans les coulisses.

José Gaudet s'est ensuite emparé du micro sous les traits de sa « chère » Jocelyne Top Modèle. Celle-ci a notamment vanté les mérites de son nouveau Womanizer, qui a « réveillé son temple sacré ». Brick et Brack, les deux poètes indépendantistes préférés « des artistes wokes de la gauche politique », ont parlé de leur récente allégeance au féminisme via l'association des « Hommes féministes de Longueuil ». « Who run the girls? World! », scanderont-ils.

Laurent Paquin a, quant à lui, emprunté les traits d'une personnalité connue : Denis Coderre, soit la version de « Régis Labeaume commandé sur Wish ». D'ailleurs, le politicien a signifié ses intentions de devenir maire de la ville de Québec grâce au slogan : « Arrêtez de vivre dans le déni, vivez dans le Denis ».

La politique, c'est comme le cholestérol, j'ai ça dans le sang. - Denis Coderre (Laurent Paquin)

En seconde moitié du gala, Mona de Grenoble et Lady Guidoune sont venues parler de la multiplication des drag queens, qui se « propage aussi vite que l'Ozempic pour les toutounes ».

Judah, c'est la drag queen originelle : un monsieur en robe qui parlait contre ses chums. - Mona de Grenoble

Yves P. Pelletier a, de son côté, ramené son Cherze Siasson qui, cette fois, présentait des articles de son marché aux puces. Il était accompagné par un individu possédant les mêmes troubles du langage que lui, joué par Dominic Sillon. Deux autres personnages chouchous ont refait leur apparition lors de ce gala, soit les incomparables Gaby Gravel (Florence Longpré) et Paige Beaulieu (Katherine Levac). Depuis Like-Moi, les deux femmes se sont recyclées en « conseillères bien-être ». Les retrouver fut un réel bonheur.

C'est le Curé Poirier de Patrick Groulx qui a clos la soirée avec ses paroles d'évangile toujours aussi inappropriées. Les décrochages de l'humoriste (« je réalise moi aussi que c'est cave! », lance-t-il dans un fou rire) ont été aussi délectables que ses envolées ecclésiastiques.

Le gala s'est conclu par un exorcisme de Florence qui refusait de quitter les vêtements de Gaby (ou vice-versa). On ne peut que saluer le travail de maître des animateurs de la soirée, qui ont dirigé avec intelligence une soirée formidablement niaiseuse. On pensait franchement que les personnages n'avaient plus sur place sur scène en humour, mais cette soirée nous fait douter de nos convictions les plus profondes. Merci d'avoir semé ce petit doute dans notre esprit!