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Début des tournages pour cette émission chouchou de Noovo

Ça promet d'être encore fou fou!

Image de l'article Début des tournages pour cette émission chouchou de Noovo
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

KOTV annonce aujourd'hui le début des tournages pour la cinquième saison du Maître du jeu, une émission qui fait partie des incontournables de Noovo pour passer un agréable moment.

Cette année, cinq nouvelles personnalités ont accepté de relever le défi du maître Louis Morissette, soit Anne-Élisabeth Bossé, Sinem Kara, Patrice Bélanger, Mathieu Dufour et Pascal Cameron.

Nous retrouverons avec grand bonheur le formidable Antoine Vézina qui sera encore l'assistant du maître.

Voyez une première photo de tournage ci-dessous.

On se doute bien que Patrice Bélanger sera le joueur le plus compétitif du lot. Chose amusante, celui-ci jouera sur les deux tableaux pour la saison 2026-2027 parce qu'il sera à la barre du Maître du jeu junior, une nouveauté qui a été annoncée pour cette année.

La cinquième saison débutera le jeudi 10 septembre à 20 h sur les ondes de Noovo et sur Crave.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée pour ne rien manquer de vos émissions préférées de l'automne.

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