Rentrée télé automne 2026 : Quand commencent vos émissions

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'automne 2026. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement.
* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS
** Un épisode en primeur sur ICI.TOU.TV EXTRA
ICI RADIO-CANADA TÉLÉ
- Antigang, saison 2 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
- Gala des 41es Prix Gémeaux – Le dimanche 13 septembre à 20 h
- Les Millimus, saison 2 – Du lundi au vendredi à 7 h 30, dès le 14 septembre
- La cuisine d'Isabelle et Ricardo, saison 4 – Du lundi au vendredi à 11 h, dès le 14 septembre
- On va se le dire, saison 8 – Du lundi au jeudi à 16 h, dès le 14 septembre
- Silence, on joue!, saison 12 – Du lundi au vendredi à 17 h 30, dès le 14 septembre
- Un gars, une fille, saison 11 – Dès le lundi 14 septembre à 19 h 30
- **Dumas, saison 3 – Dès le lundi 14 septembre à 20 h
- ***Sur le fil – Dès le lundi 14 septembre à 21 h
- **STAT, saison 5 – Dès le mardi 15 septembre à 20 h
- Bienvenue à Kingston-Falls – Dès le mardi 15 septembre à 21 h
- Les enfants de la télé, saison 17 – Dès le mercredi 16 septembre à 20 h
- Libre dès maintenant, saison 2 – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h 30
- **Temps de chien, saison 4 – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h
- *Le moment de vérité – Dès le jeudi 17 septembre à 20 h
- *Pierre-Yves prend le métro – Dès le jeudi 17 septembre à 21 h
- Infoman, saison 27 – Dès le jeudi 17 septembre à 19 h 30
- Jumelles – Dès le vendredi 18 septembre à 17 h
- La question, saison 2 – Dès le vendredi 18 septembre à 19 h
- Galas Juste pour rire 2026 – Dès le vendredi 18 septembre à 20 h
- *Sous pression (Premier spectacle solo de Louis Morissette) – Les vendredis 18 et 25 septembre à 21 h
- Mini-Jean et mini-bulle, saison 4 – Dès le samedi 19 septembre à 8 h (2 épisodes en rafale)
- En direct de l'univers, saison 18 – Dès le samedi 19 septembre à 19 h
- Les africanimaux d'Arthur l'aventurier – Dès le dimanche 20 septembre à 8 h
- Les joyeux patenteux, saison 4 – Dès le dimanche 20 septembre à 9 h 30
- Le gros laboratoire : Ados - 9e édition, saison 7 – Dès le dimanche 20 septembre à 19 h 30
- Tout le monde en parle, saison 23 – Dès le dimanche 20 septembre à 20 h
- *Les couleurs du passé – Samedi 26 septembre à 20 h
- *Coeur de motard – Samedi 3 octobre à 22 h 30
- Retour à la maison – Samedi 10 octobre à 22 h 30
- Plan B, saison 5 – Dès le mardi 27 octobre à 21 h
- *Briser l'isolement – Novembre 2026
- Qu'est qui se passe quand?, saison 3 – Dès le dimanche 29 novembre à 19 h 30
- *Violent – Décembre 2026
- *Mission : Planète B – Dès le vendredi 11 décembre à 19 h 30
TVA
- La Poule aux oeufs d'or – Dès le dimanche 23 août à 18 h 30
- Le Tricheur, saison 16 – Du lundi au vendredi, dès le 31 août à 18 h 30
- La rentrée TVA – Dimanche 6 septembre à 19 h
- Masterchef Québec, saison 4 – Dès le dimanche 6 septembre à 20 h 30 + du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 7 septembre
- *Jérémy Demay - Naturel – Le dimanche 6 septembre à 21 h 30
- Indéfendable, saison 5 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
- Les Armes, saison 3 – Dès le lundi 7 septembre à 20 h
- L'appel – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
- Alertes, suite de la saison 6 – Dès le mardi 8 septembre à 20 h
- Ravages – Dès le mardi 8 septembre à 21 h
- Indomptables, suite et fin de la saison 1 – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
- Ça finit bien la semaine, saison 17 – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
- Chanteurs masqués, saison 6 – Dès le dimanche 13 septembre à 19 h
- Alertes : Pelletier – Dès le lundi 26 octobre à 21 h
- Le dernier des monstres – Dès le mardi 27 octobre à 21 h
- *Laurent Paquin - Crocodile discret – Les mercredi et jeudi 18 et 19 novembre à 21 h
- *Rosalie Vaillancourt - MILF – Les mercredi et jeudi 25 et 26 novembre à 21 h
- *Daniel Lemire : nouveau spectacle, 40 ans de carrière – Dès le mardi 8 décembre à 21 h
NOOVO
- Noovo Info 17 – Du lundi au vendredi à 17 h, dès le 24 août
- OD Panamá, OD Extra – Dès le dimanche 6 septembre à 20 h
- Un souper presque parfait – Du lundi au vendredi à 18 h, dès le 7 septembre
- OD Panamá, quotidienne – Du lundi au jeudi, dès le 7 septembre à 18 h 30
- Ça c'est drôle! – Du lundi au mercredi, dès le 7 septembre à 19 h
- Double jeu, saison 2 – Dès le lundi 7 septembre à 19 h 30
- Fear Factor Célébrités, saison 1 – Dès le lundi 7 septembre à 20 h
- Hors réseau : L'expérience, saison 1 – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
- Les débatteurs du 22 heures – Du lundi au jeudi à 22 h, dès le 7 septembre
- Bellefleur, saison 2 – Dès le mardi 8 septembre à 19 h 30
- Empathie, saison 1 – Dès le mardi 8 septembre à 20 h
- Ils vécurent heureux, saison 1 – Dès le mardi 8 septembre à 21 h et 21 h 30
- Big Brother : Le piège, saison 1 – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
- Pop! ou rien, saison 2 – Dès le jeudi 10 septembre à 17 h
- Le maître du jeu – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
- Les vendredis OD – Dès le vendredi 11 septembre à 18 h 30
- OD : 20 ans – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
- Les justiciers, saison 6 – Dès le vendredi 11 septembre à 20 h
- RPM – Dès le dimanche 13 septembre à 10 h
- RPM+ – Dès le dimanche 13 septembre à 11 h
- OD Panamá, galas – Dès le dimanche 13 septembre à 18 h 30
- Après le déluge, saison 2 – Dès le mardi 13 octobre à 21 h
- Inspirez Expirez, saison 2 – Dès le mercredi 28 octobre à 20 h et 20 h 30
- Salvatoré : Une recette de famille – Dès le dimanche 8 novembre à 21 h
- La vérité sur la fausse avocate – Dès le vendredi 20 novembre à 21 h
- Le calendrier de l'Avent, saison 1 – Du lundi au vendredi à 18 h, dès le 30 novembre
TÉLÉ-QUÉBEC
- Encore plus génial!, saison 16 – Dès le lundi 7 septembre à 13 h 30
- Les Millimus, saison 2 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 7 septembre
- Drazilion, saison 4 – Du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre
- Génial!, saison 17 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
- Qui a éclaboussé le ministre, saison 2 (suite de Qui a poussé Mélodie) – Dès le lundi 7 septembre à 19 h 30
- *Tu m’aimes-tu? – Dès le mardi 8 septembre à 19 h 30
- Une époque formidable, saison 3 – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
- Dans les médias, saison 10 – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h
- Mcsween, saison 2 – Dès le mercredi 9 septembre à 19 h 30
- *Les psys – Dès le jeudi 10 septembre à 19 h 30
- De garde 24/7, saison 12 – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
- Au-delà du sexe, saison 4 – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h
- *Pénélope partout – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h 30
- La préhistoire du Québec, saison 2 – Dès le vendredi 11 septembre à 18 h
- Curieux Bégin, saison 19 – Dès le vendredi 11 septembre à 20 h
- Les temps fous, saison 4 – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h
- Piano public, saison 2 – Dès le samedi 12 septembre à 21 h
- *Pourquoi penser – Dès le vendredi 25 septembre à 19 h 30
- Pour une fois, saison 4 – Dès le samedi 12 septembre à 20 h
CANAL D
- Chasseurs d'héritiers, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 20 h
- *Coeur policier – Dès le vendredi 28 août à 20 h
- Traqueur de chars, saison 3 – Dès le vendredi 28 août à 20 h 30
- Liées par le crime – Dès le vendredi 9 septembre à 21 h
- Éric Lapointe – Mercredi 16 septembre à 21 h (épisode 1 et 2), Le mercredi 23 septembre à 21 h (épisode 3)
CANAL VIE
- La famille est dans le pré, saison 7 – Dès le jeudi 8 octobre à 19 h 30
- La famille Groulx, saison 10 – Dès le jeudi 29 octobre à 20 h
CASA
- Chantier rescapé, saison 2 – Dès le jeudi 13 août à 21 h
- Les voyeurs du soir, saison 2 – Dès le jeudi 12 novembre à 21 h
ÉVASION
- Avec ou sans cash, saison 7 – Dès le vendredi 14 août à 21 h
- Vlog, saison 22 – Dès le 23 octobre
- *Guillaume aux pays des mystères – Dès le vendredi 13 novembre à 21 h 30
HISTORIA
- *Quand Nadia Comaneci a sauvé Montréal – Samedi 5 septembre à 20 h
- *Zombie Cars : sauvés de la scrap – Dès le jeudi 8 octobre à 20 h
- *L’or des oubliés – Samedi 5 décembre à 20 h
- *Joe Beef : la vraie histoire – Samedi 12 décembre à 20 h
ICI ARTV
- La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi à 23 h, dès le 17 août
- Les jumelles Dionne – Dès le dimanche 23 août à 12 h
- Fanfreluche – Dès le mardi 8 septembre à 19 h
- Sol et Gobelet – Dès le mardi 8 septembre à 19 h 30
- C'est juste de la TV, saison 20 – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h
- Au bar central, saison 2 – Dès le vendredi 11 septembre à 22 h
- Pour emporter, saison 9 – Dès le vendredi 2 octobre à 20 h
ICI EXPLORA
- Planète techno, saison 13 – Dès le vendredi 25 septembre à 19 h
- *Prescription musicale – Dès le vendredi 16 octobre à 19 h
TÉMOINS
- Vlog, saison 22 – Dès le vendredi 14 août
- Le parloir, saison 3 – Dès le jeudi 22 octobre à 21 h
TV5
- 39-45 en sol canadien, saison 4 – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
- Serge à Paris, saison 3 – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
- *Ça brasse en ville – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h 30
- *Sexugénaires – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h
- *Fracture américaine – Dès le vendredi 6 novembre à 21 h
UNIS TV
- *T’en souviens-tu?, saison 2 – Du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre
- Comédie sur mesure, saison 4 – Dès le mardi 8 septembre à 19 h
- *Cuisiner le Nord – Dès le jeudi 10 septembre à 19 h 30
- *Les trésors des autres – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
- *Partis camper – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h 30
Z
- Ça c'est drôle, saison 5 – Du lundi au vendredi à 17 h, dès le 24 août
- Les Traîtres, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 20 h
- Survivor Québec, saison 3, Gala – Dès le samedi 29 août à 23 h
- Survivor Québec, saison 3, Quotidiennes – Dès le samedi 5 septembre à 21 h
- Survivor Québec en prolongation, saison 3 – Dès le 5 septembre à 23 h
- Survivor Québec, saison 3, finale – Dès le samedi 14 novembre à 23 h
ZESTE
- Vlog, saison 22 – Dès décembre
ICI.TOU.TV
- La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi à 18 h 30, dès le 17 août
- L'académie des monarques – Dès le 6 octobre
- Toupie et Binou : Les fabuleuses aventures – Dès le 3 novembre
ICI.TOU.TV EXTRA
- *NISH – Dès le 22 septembre
- *Angles morts – Dès le 24 septembre (5 premiers épisodes). Dès le 1er octobre (5 épisodes suivants)
- *La dernière saison – Dès le 8 octobre
- *Faire bombance – Dès le 15 octobre
- François.e – Dès le 22 octobre
- *Les affranchies : Portraits de femmes en humour – Dès le 1er décembre
- Belle-mère, saison 2 – Dès le 10 décembre
- *Précoce – Dès le 5 novembre
- Jowanne, La psy des stars, saison 3 – Dès le 19 novembre
- Malgré moi, saison 2 – Dès le 3 décembre
- Je t'attendais, saison 3 – Dès le 15 décembre (1 épisode par semaine)
illico+
- *Indéfendable : sans trace – Dès le 20 août
- *Criminels à l'étranger, saison 1 – Dès le 3 septembre
- *Fiasco, saison 1 – Dès le 1er octobre
- Hot Ones Québec, saison 3 – Dès le 15 octobre
- Un an plus tard – Dès le 3 décembre
CRAVE
- *La maison des vilains – Dès le 19 août
- *Le chalet de Caro – Dès le 26 août
- *L'usine de peurs – Septembre
- Entre les lignes – Septembre
- La reconstruction : Au coeur des Canadiens de Montréal, saison 3 – Dès le 1er septembre
- Bonne nuit Chuck – Dès le 17 septembre
- Ils vécurent heureux, saison 2 – Octobre
- *Au service de la mafia – Octobre
- *La nuit des 13 – Octobre
- Aller simple : la téléréalité, saison 2 – Octobre
- *Rocamboulesque – Novembre
- Vie$ de rêve, saison 3 – Novembre
- *Méchant changement – Novembre
- *Pièces à conviction – Novembre
- *Je te tiens – Novembre
- *Le maître du jeu junior – Décembre
- OD Tentations au soleil, saison 3 – Décembre
- *Le vol des influenceurs : La vraie histoire – Décembre
- *Thérapute – Décembre
- *Dégage – Décembre
TV5+
- *Avant qu'on m'oublie – Dès le 18 septembre
- *Les saturnides – Dès le 30 octobre
- *Annabelle et Maxime font un film – Dès le 13 novembre
- *Deux filles aux toilettes, saison 3 – Dès le 9 octobre
TELEQUEBEC.TV
- *Fanny – Dès le 4 décembre
- Le pacte : l’affaire Godefroy, saison 6 – Dès le 4 décembre