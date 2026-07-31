Rentrée télé automne 2026 : Quand commencent vos émissions

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'automne 2026. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

** Un épisode en primeur sur ICI.TOU.TV EXTRA

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

TVA

NOOVO

TÉLÉ-QUÉBEC

CANAL D

Chasseurs d'héritiers, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 20 h

*Coeur policier – Dès le vendredi 28 août à 20 h

Traqueur de chars, saison 3 – Dès le vendredi 28 août à 20 h 30

Liées par le crime – Dès le vendredi 9 septembre à 21 h

Éric Lapointe – Mercredi 16 septembre à 21 h (épisode 1 et 2), Le mercredi 23 septembre à 21 h (épisode 3)

CANAL VIE

La famille est dans le pré, saison 7 – Dès le jeudi 8 octobre à 19 h 30

La famille Groulx, saison 10 – Dès le jeudi 29 octobre à 20 h

CASA

Chantier rescapé, saison 2 – Dès le jeudi 13 août à 21 h

Les voyeurs du soir, saison 2 – Dès le jeudi 12 novembre à 21 h

ÉVASION

Avec ou sans cash, saison 7 – Dès le vendredi 14 août à 21 h

Vlog, saison 22 – Dès le 23 octobre

*Guillaume aux pays des mystères – Dès le vendredi 13 novembre à 21 h 30

HISTORIA

*Quand Nadia Comaneci a sauvé Montréal – Samedi 5 septembre à 20 h

*Zombie Cars : sauvés de la scrap – Dès le jeudi 8 octobre à 20 h

*L’or des oubliés – Samedi 5 décembre à 20 h

*Joe Beef : la vraie histoire – Samedi 12 décembre à 20 h

ICI ARTV

La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi à 23 h, dès le 17 août

Les jumelles Dionne – Dès le dimanche 23 août à 12 h

Fanfreluche – Dès le mardi 8 septembre à 19 h

Sol et Gobelet – Dès le mardi 8 septembre à 19 h 30

C'est juste de la TV, saison 20 – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h

Au bar central, saison 2 – Dès le vendredi 11 septembre à 22 h

Pour emporter, saison 9 – Dès le vendredi 2 octobre à 20 h

ICI EXPLORA

Planète techno, saison 13 – Dès le vendredi 25 septembre à 19 h

*Prescription musicale – Dès le vendredi 16 octobre à 19 h

TÉMOINS

Vlog, saison 22 – Dès le vendredi 14 août

Le parloir, saison 3 – Dès le jeudi 22 octobre à 21 h

TV5

39-45 en sol canadien, saison 4 – Dès le lundi 7 septembre à 21 h

Serge à Paris, saison 3 – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h

*Ça brasse en ville – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h 30

*Sexugénaires – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h

*Fracture américaine – Dès le vendredi 6 novembre à 21 h

UNIS TV

*T’en souviens-tu?, saison 2 – Du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre

Comédie sur mesure, saison 4 – Dès le mardi 8 septembre à 19 h

*Cuisiner le Nord – Dès le jeudi 10 septembre à 19 h 30

*Les trésors des autres – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h

*Partis camper – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h 30

Z

Ça c'est drôle, saison 5 – Du lundi au vendredi à 17 h, dès le 24 août

Les Traîtres, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 20 h

Survivor Québec, saison 3, Gala – Dès le samedi 29 août à 23 h

Survivor Québec, saison 3, Quotidiennes – Dès le samedi 5 septembre à 21 h

Survivor Québec en prolongation, saison 3 – Dès le 5 septembre à 23 h

Survivor Québec, saison 3, finale – Dès le samedi 14 novembre à 23 h

ZESTE

Vlog, saison 22 – Dès décembre

ICI.TOU.TV

La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi à 18 h 30, dès le 17 août

L'académie des monarques – Dès le 6 octobre

Toupie et Binou : Les fabuleuses aventures – Dès le 3 novembre

ICI.TOU.TV EXTRA

illico+

*Indéfendable : sans trace – Dès le 20 août

*Criminels à l'étranger, saison 1 – Dès le 3 septembre

*Fiasco, saison 1 – Dès le 1er octobre

Hot Ones Québec, saison 3 – Dès le 15 octobre

Un an plus tard – Dès le 3 décembre

CRAVE

TV5+

*Avant qu'on m'oublie – Dès le 18 septembre

*Les saturnides – Dès le 30 octobre

*Annabelle et Maxime font un film – Dès le 13 novembre

*Deux filles aux toilettes, saison 3 – Dès le 9 octobre

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