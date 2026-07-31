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Rentrée télé automne 2026 : Quand commencent vos émissions

Voici enfin notre calendrier tant attendu.

Image de l'article Rentrée télé automne 2026 : Quand commencent vos émissions
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'automne 2026. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS
** Un épisode en primeur sur ICI.TOU.TV EXTRA

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

  • Antigang, saison 2 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
  • Gala des 41es Prix Gémeaux – Le dimanche 13 septembre à 20 h
  • Les Millimus, saison 2 – Du lundi au vendredi à 7 h 30, dès le 14 septembre
  • La cuisine d'Isabelle et Ricardo, saison 4 – Du lundi au vendredi à 11 h, dès le 14 septembre
  • On va se le dire, saison 8 – Du lundi au jeudi à 16 h, dès le 14 septembre
  • Silence, on joue!, saison 12 – Du lundi au vendredi à 17 h 30, dès le 14 septembre 
  • Un gars, une fille, saison 11 – Dès le lundi 14 septembre à 19 h 30
  • **Dumas, saison 3 – Dès le lundi 14 septembre à 20 h
  • ***Sur le fil – Dès le lundi 14 septembre à 21 h
  • **STAT, saison 5 – Dès le mardi 15 septembre à 20 h
  • Bienvenue à Kingston-Falls – Dès le mardi 15 septembre à 21 h
  • Les enfants de la télé, saison 17 – Dès le mercredi 16 septembre à 20 h
  • Libre dès maintenant, saison 2 – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h 30
  • **Temps de chien, saison 4 – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h
  • *Le moment de vérité – Dès le jeudi 17 septembre à 20 h
  • *Pierre-Yves prend le métro – Dès le jeudi 17 septembre à 21 h
  • Infoman, saison 27 – Dès le jeudi 17 septembre à 19 h 30
  • Jumelles – Dès le vendredi 18 septembre à 17 h
  • La question, saison 2 – Dès le vendredi 18 septembre à 19 h
  • Galas Juste pour rire 2026 – Dès le vendredi 18 septembre à 20 h
  • *Sous pression (Premier spectacle solo de Louis Morissette) – Les vendredis 18 et 25 septembre à 21 h
  • Mini-Jean et mini-bulle, saison 4 – Dès le samedi 19 septembre à 8 h (2 épisodes en rafale) 
  • En direct de l'univers, saison 18 – Dès le samedi 19 septembre à 19 h
  • Les africanimaux d'Arthur l'aventurier – Dès le dimanche 20 septembre à 8 h
  • Les joyeux patenteux, saison 4 – Dès le dimanche 20 septembre à 9 h 30
  • Le gros laboratoire : Ados - 9e édition, saison 7 – Dès le dimanche 20 septembre à 19 h 30
  • Tout le monde en parle, saison 23 – Dès le dimanche 20 septembre à 20 h
  • *Les couleurs du passé – Samedi 26 septembre à 20 h
  • *Coeur de motard – Samedi 3 octobre à 22 h 30
  • Retour à la maison – Samedi 10 octobre à 22 h 30
  • Plan B, saison 5 – Dès le mardi 27 octobre à 21 h
  • *Briser l'isolement – Novembre 2026
  • Qu'est qui se passe quand?, saison 3 – Dès le dimanche 29 novembre à 19 h 30
  • *Violent – Décembre 2026
  • *Mission : Planète B – Dès le vendredi 11 décembre à 19 h 30

TVA

  • La Poule aux oeufs d'or – Dès le dimanche 23 août à 18 h 30
  • Le Tricheur, saison 16 – Du lundi au vendredi, dès le 31 août à 18 h 30
  • La rentrée TVA – Dimanche 6 septembre à 19 h
  • Masterchef Québec, saison 4 – Dès le dimanche 6 septembre à 20 h 30 + du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 7 septembre
  • *Jérémy Demay - Naturel – Le dimanche 6 septembre à 21 h 30
  • Indéfendable, saison 5 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
  • Les Armes, saison 3 – Dès le lundi 7 septembre à 20 h
  • L'appel – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
  • Alertes, suite de la saison 6 – Dès le mardi 8 septembre à 20 h
  • Ravages – Dès le mardi 8 septembre à 21 h
  • Indomptables, suite et fin de la saison 1 – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
  • Ça finit bien la semaine, saison 17 – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
  • Chanteurs masqués, saison 6 – Dès le dimanche 13 septembre à 19 h
  • Alertes : Pelletier – Dès le lundi 26 octobre à 21 h
  • Le dernier des monstres – Dès le mardi 27 octobre à 21 h
  • *Laurent Paquin - Crocodile discret – Les mercredi et jeudi 18 et 19 novembre à 21 h
  • *Rosalie Vaillancourt - MILF – Les mercredi et jeudi 25 et 26 novembre à 21 h
  • *Daniel Lemire : nouveau spectacle, 40 ans de carrière – Dès le mardi 8 décembre à 21 h

NOOVO

TÉLÉ-QUÉBEC

CANAL D

  • Chasseurs d'héritiers, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 20 h
  • *Coeur policier – Dès le vendredi 28 août à 20 h
  • Traqueur de chars, saison 3 – Dès le vendredi 28 août à 20 h 30
  • Liées par le crime – Dès le vendredi 9 septembre à 21 h
  • Éric Lapointe – Mercredi 16 septembre à 21 h (épisode 1 et 2), Le mercredi 23 septembre à 21 h (épisode 3)

CANAL VIE

CASA

ÉVASION

  • Avec ou sans cash, saison 7 – Dès le vendredi 14 août à 21 h
  • Vlog, saison 22 – Dès le 23 octobre
  • *Guillaume aux pays des mystères – Dès le vendredi 13 novembre à 21 h 30

HISTORIA

  • *Quand Nadia Comaneci a sauvé Montréal – Samedi 5 septembre à 20 h
  • *Zombie Cars : sauvés de la scrap – Dès le jeudi 8 octobre à 20 h
  • *L’or des oubliés – Samedi 5 décembre à 20 h
  • *Joe Beef : la vraie histoire – Samedi 12 décembre à 20 h

ICI ARTV

ICI EXPLORA

TÉMOINS

  • Vlog, saison 22 – Dès le vendredi 14 août
  • Le parloir, saison 3 – Dès le jeudi 22 octobre à 21 h

TV5

  • 39-45 en sol canadien, saison 4 – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
  • Serge à Paris, saison 3 – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
  • *Ça brasse en ville – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h 30
  • *Sexugénaires – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h
  • *Fracture américaine – Dès le vendredi 6 novembre à 21 h

UNIS TV

  • *T’en souviens-tu?, saison 2 – Du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre
  • Comédie sur mesure, saison 4 – Dès le mardi 8 septembre à 19 h
  • *Cuisiner le Nord – Dès le jeudi 10 septembre à 19 h 30
  • *Les trésors des autres – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
  • *Partis camper – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h 30

Z

  • Ça c'est drôle, saison 5 – Du lundi au vendredi à 17 h, dès le 24 août
  • Les Traîtres, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 20 h
  • Survivor Québec, saison 3, Gala – Dès le samedi 29 août à 23 h
  • Survivor Québec, saison 3, Quotidiennes – Dès le samedi 5 septembre à 21 h
  • Survivor Québec en prolongation, saison 3 – Dès le 5 septembre à 23 h
  • Survivor Québec, saison 3, finale – Dès le samedi 14 novembre à 23 h

ZESTE

  • Vlog, saison 22 – Dès décembre

ICI.TOU.TV

  • La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi à 18 h 30, dès le 17 août
  • L'académie des monarques – Dès le 6 octobre
  • Toupie et Binou : Les fabuleuses aventures – Dès le 3 novembre

ICI.TOU.TV EXTRA

illico+

CRAVE

TV5+

  • *Avant qu'on m'oublie – Dès le 18 septembre
  • *Les saturnides – Dès le 30 octobre
  • *Annabelle et Maxime font un film – Dès le 13 novembre
  • *Deux filles aux toilettes, saison 3 – Dès le 9 octobre

TELEQUEBEC.TV

  • *Fanny – Dès le 4 décembre
  • Le pacte : l’affaire Godefroy, saison 6 – Dès le 4 décembre

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