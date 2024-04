Les jumelles Dionne (Million Dollar Babies)

À l'époque de la grande dépression, la naissance des quintuplées Dionne est accueillie comme un vrai miracle. Dupés, Oliva et Elzire Dionne abandonnent leurs enfants aux mains du gouvernement qui les transforme en attraction internationale très lucrative. Horrifiés par la situation, les Dionne réclament leur droit d'élever leurs enfants et seront prêts à tout pour prouver au monde entier que l'amour est plus fort que la peur et plus important que l'argent. Une des histoires les plus scandaleuses de l'histoire du Canada. Pour la première fois, les survivantes Dionne racontent leur version des faits.