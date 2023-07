Les Groulx cherchent à réaliser de nouveaux rêves : rénover leur demeure pour la vendre et trouver leur maison de rêve. La famille doit aussi conjuguer avec certaines réalités, dont la naissance de leur 11e enfant qui force à revoir la routine et les dynamiques familiales. Et l'accident d’Amaya dans la piscine permet à chacun de mesurer la fragilité de la vie. Malgré tout, le clan reste uni plus que jamais. Oui, l’amour triomphe toujours chez les Groulx!