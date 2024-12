Heureuse nouvelle pour les adeptes de La famille Groulx

La famille la plus nombreuse du petit écran québécois, les Groulx, nous invite depuis plusieurs années dans le quotidien de ses membres, dans une téléréalité taillée sur mesure sur eux. La famille Groulx, c'est ainsi la promesse d'une incursion sans filtre au coeur du sympathique clan de Tara Lawson et Pascal Groulx, alors que ces derniers naviguent contre vents et marées avec leurs 13 enfants, eux qui ont même souligné cet été 25 ans de vie commune.

Parmi les temps forts des épisodes diffusés cet automne, sur les ondes de Canal Vie, nous avons non seulement fait la connaissance du petit Kayden-Noah, le dernier-né du couple, mais avons également découvert les coulisses du bal des finissants de Haylee. Découvrez les détails et des photos ici. Rappelons que la jeune Haylee n'est pas la seule à avoir obtenu un diplôme de graduation cette année. Son petit frère Lucas a lui aussi souligné un bel accomplissement scolaire. Voyez une photo dans cet article.

Tandis que la 8e saison s'est terminée ce jeudi soir, sur de belles images du cinquième anniversaire de mariage de Tara et Pascal, les 15 membres de la famille tissée serrée ont annoncé sur les réseaux sociaux une très belle nouvelle à ceux qui les suivent depuis toutes ces années. En effet, nous aurons droit à une 9e saison de leur émission l'automne prochain! Ce sera l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les plus récentes nouvelles de la famille, à l'aube de grands changements.

À quoi peut-on s'attendre pour ces futurs épisodes? Pour l'heure, nous l'ignorons. Cependant, les tournages étant d'ores et déjà en cours, il est probable que d'ici la diffusion, de brefs aperçus soient publiés sur les réseaux sociaux de la populaire famille. Chose certaine, on peut espérer découvrir de nouvelles activités familiales, comme c'est le cas depuis les tout débuts de la série. On ne s'ennuie jamais avec la famille Groulx!

Les précédentes saisons de La famille Groulx peuvent être visionnées sur Noovo.ca et CRAVE.