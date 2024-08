Les enfants de la famille Groulx posent pour la rentrée

Comme bien des familles québécoises, les Groulx ont pris des photos de leurs enfants alors qu'ils s'apprêtaient à débuter une nouvelle année scolaire.

Ainsi, Sienna, Gavin, Nathan, Lucas et Amaya ont posé avec un tableau indiquant notamment le métier qu'ils espèrent exercer plus tard et ce qu'ils préfèrent dans la vie.

On apprend alors que Nathan, 8 ans, veut être médecin, Sienne, 4 ans, rêve d'être une princesse, et Lucas, 12 ans, désire être un pompier et adore les jeux vidéos.

Impossible de ne pas être étonné par la vitesse à laquelle la petite Amaya, maintenant âgée de 6 ans, a grandi!

Voyez les photos ci-dessous.

Rappelons que nous retrouverons La famille Groulx à la télé dans une 8e saison dès le jeudi 24 octobre à 20 h sur les ondes de Canal Vie.