Photo : Le 13e bébé de la famille Groulx est né

La famille Groulx a accueilli récemment le 13e membre de sa grande et belle famille.

Il s'agit d'un petit garçon.

« À 42 semaines et 1 jour bébé 13 a finalement décidé de faire son apparition dans le monde! Il est l’addition parfaite à la famille, on l’aime tellement, maintenant il reste à s’entendre sur un nom! ;) Garçons:6 Filles :7 », peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Découvrez dans la publication ci-dessous des photos de Tara et Pascal à l'hôpital avec le bébé ainsi que des clichés d'une séance photo professionnelle.

Rappelons que la plus petite du clan des Groulx, Nevaeh, aura trois ans au mois d'août. La plus âgée, Sasha-Cheyenne, est née en 2002. Ainsi, 22 ans séparent la plus âgée et le plus jeune du clan des Groulx.

Est-ce que ce nouveau petit garçon sera le dernier enfant de Tara et Pascal? C'est à suivre!