Voici quand vous pourrez voir de nouveaux épisodes de La famille Groulx

Rassurez-vous, vous n'aurez pas à attendre bien longtemps pour en apprendre davantage pour votre famille chouchou.

C'est dès le jeudi 24 octobre à 20 h sur les ondes de Canal Vie que nous assisterons aux nombreux changements auxquels a fait face à la famille Groulx.

On s'imagine que la graduation du secondaire de Haylee sera documentée (rappelons qu'elle a fait une arrivée remarquée à son bal de finissants), ainsi que la naissance du 13e enfant Groulx, dont nous ne connaissons d'ailleurs toujours pas le prénom. Voyez des photos du poupon ici.

Rappelons que la saison dernière, nous avons assisté à un saut en parachute par Pascal et cinq des courageux enfants, au baptême d'Amaya, Sienna et Nevah, ainsi qu'à une escapade de trois jours au Mont-Tremblant pour toute la famille, qui n'a pas pu partir dans le Sud comme prévu. « Avec le coût de la vie, qui a énormément changé cette année; juste nos épiceries ont augmenté, c'est fou. L'Hydro a augmenté aussi... Il a fallu qu'on rapetisse le budget et ça [le voyage au soleil] ne rentrait plus dans le budget », expliquait Tara dans le dernier épisode.

Vous pouvez revoir les 8 épisodes de la septième mouture sur Crave et sur Noovo.ca.