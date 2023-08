Le verglas du printemps dernier a donné du fil à retordre à la famille Groulx

La septième saison de La famille Groulx sera diffusée dès le jeudi 2 novembre sur les ondes de Canal Vie.

Lors du lancement des chaînes spécialisées de Bell mercredi, nous avons eu la chance de discuter avec la maman de la famille, Tara Lawson, qui nous a parlé d'un évènement marquant qu'on verra dépeint dans la prochaine saison de la docuréalité.

Les épisodes de verglas du printemps dernier ont occasionné quelques maux de tête à la matriarche de la famille Groulx.

« Pascal était à Regina quand le verglas a commencé et il ne revenait pas avant le lendemain », nous raconte-t-elle.

« Je me disais que si on sortait la génératrice, nous allions être corrects, mais Tristan tire sur la corde et elle casse. Je ne pouvais pas rester coucher à la maison avec les enfants dans leur chambre sans chauffage, ils auraient eu peur et froid », indique-t-elle.

Elle poursuit : « Embarque donc toute la famille dans deux autos : on s'en va à l'hôtel. On s'est divisés dans deux chambres, parce qu'une suite à l'hôtel pour nous ce n'est pas assez, on en a besoin de deux. On met des plus vieux dans une pièce, d'autres plus vieux dans l'autre et moi je fais du "back and forth". Disons que je n'ai pas dormi ben ben, mais au moins il y avait de l'eau chaude et de l'électricité. C'est ce qu'il fallait que je fasse le temps que Pascal revienne. »

« Quand il est revenu, il a été capable d'arranger la génératrice, mais ç'a été un 6 jours vraiment long », conclut Tara.

Rappelons que Josélito Michaud a aussi vécu une mésaventure lors de l'épisode de verglas du mois d'avril dernier. Apprenez-en plus ici.