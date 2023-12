Un 13e bébé pour la famille Groulx

Lors du dernier épisode de la septième saison de La famille Groulx, nous avons appris une bonne nouvelle.

En effet, Tara est à nouveau enceinte. Il s'agira du 13e enfant de la famille. Celui-ci naîtra au printemps prochain.

Rappelons que la petite dernière de la famille s'appelle Nevaeh et est née le 28 août 2021.

Dans le dernier épisode de la saison, on a aussi pu voir que les plans de vacances des Groulx ont malheureusement changé en raison de l'inflation.

« Notre plan initial pour les enfants, après tout le travail qu'ils ont fait pour le deuxième livre, c'était qu'on était supposé partir dans le Sud. Mais, avec le coût de la vie, qui a énormément changé cette année - juste nos épiceries ont augmenté, c'est fou! - ça ne rentrait plus dans le budget. On ne pouvait pas juste dire : "On ne paiera pas l'hypothèque pendant trois mois et on part en vacances". Donc, on s'est assis avec les enfants et on leur en a parlé. C'est sûr qu'ils étaient déçus, parce que c'est une belle expérience qu'ils auraient aimé faire, mais en bout de ligne, ils ont compris. On tenait à faire quelque chose pour souligner tout ça. On a décidé de monter à Mont-Tremblant pour la fin de semaine », explique Tara.

Les 15 membres de la famille ont donc fait d'innombrables activités dans les Laurentides, dont la tire sur la neige, la confection de toutous, le parc aquatique et une visite magasin de bonbons. Bref, un plan B fort satisfaisant!

Récemment, la famille Groulx a partagé sa traditionnelle photo de famille avec le père Noël. Il ne manquait que Sasha, qui avait un examen.

Voyez le portrait au bas de l'article.

La fière maman en a profité pour remercier les fans, qui ont été nombreux à féliciter les parents pour le nouveau bébé. « Merci pour vos beaux messages de ma part, celle de Pascal et BB 13! », écrivait-elle.

Pour l'année 2024, Pascal a indiqué qu'il souhaitait que ses enfants aient moins de stress. « La vie va tellement vite! On peut-tu juste prendre un pas de recul, relaxer et arrêter de s'en faire... »

Autre bonne nouvelle, l'émission La famille Groulx sera de retour pour une 8e saison en 2024!