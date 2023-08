Tara Lawson nous parle de ce que nous pourrons voir dans la prochaine saison de La famille Groulx

Dès le 2 novembre prochain, nous pourrons découvrir la suite des aventures de La famille Groulx à Canal Vie.

Rencontrée lors du lancement des chaînes spécialisées de Bell, la maman du clan, Tara Lawson, nous a expliqué ce que nous pourrons voir dans cette nouvelle mouture.

« J'en ai une qui a gradué du secondaire cette année. Il y a des agrandissements qu'il faut faire à la maison pour convenir aux besoins de la famille qui vieillit, parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir partir. Moi, je suis contente qu'ils restent, mais en même temps, ils ont tous des autos, comment on va stationner ça... Rendus à un certain âge, ils veulent tous leur chambre, c'est beaucoup d'organisations, ce n'est pas facile », nous indique Tara.

Elle ajoute : « Il y a aussi la crise de 40 ans à Pascal et, comme un homme, il pense que sa vie est finie. Il faut qu'il fasse tout, maintenant. Le saut en parachute [photos ici], c'était juste une des choses que Pascal va avoir faite cette saison pour souligner le fait qu'il a maintenant 40 ans. »

« Pascal est souvent parti, avec son nouvel emploi, il travaille à l'extérieur du Québec assez souvent, ce qui est une grosse affaire pour moi parce que j'entreprends le football, le basketball, j'en ai une autre qui commence le cheerleading », enchaîne la maman.

Les tournages de la septième saison sont en cours jusqu'en novembre. « On va essayer de finir avec un voyage. On se croise les doigts. Ça fait un an que je dis aux enfants que, lorsqu'on allait recevoir l'argent du 2e livre, vu que c'est les enfants qui avaient travaillé dessus, ça allait aller vers quelque chose qu'eux voulaient. Eux, ils veulent un voyage, mais un voyage à 14 personnes, c'est beaucoup, mais c'est censé être le dernier épisode. »

On pourra aussi découvrir un incident ayant amené à tout un branle-bas de combat chez les Groulx. Tous les détails ici.