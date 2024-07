La reconstruction : au coeur des Canadiens de Montréal

Cette série documentaire suit les joueurs des Canadiens et le personnel tout au long de la saison 2023-2024, alors que l’organisation, à travers divers secteurs, tente d’établir les fondations nécessaires pour connaître du succès à long terme. Alliant de jeunes joueurs prometteurs, un entraîneur-chef aux idées modernes, une équipe dirigeante dotée de patience et d’un plan, ainsi que des employés de soutien dévoués issus de nombreux départements, la série permet aux partisans d’être témoins de la passion qui alimente un club dynamique et compétitif en devenir.