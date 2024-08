La préhistoire du Québec

À quoi ressemblait le Québec, il y a plus de quatre milliards d’années? Quels vestiges de cette période préhistorique subsistent? Alors que les origines de notre coin de planète demeurent méconnues du grand public, l’auteur Patrick Couture nous invite à la découverte de la préhistoire de notre territoire. Cette série documentaire innovatrice s’intéresse à des sujets fascinants tels que la découverte des traces de vie les plus anciennes connues au Nunavik. Pour cette quête, Patrick s’entoure de scientifiques afin de retracer les événements qui ont créé et modelé le territoire du Québec d’aujourd’hui.